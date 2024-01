Les puces MediaTek Dimensity 9300 et 9200 certifiées Wi-Fi 7 par la Wi-Fi Alliance.

Les nouvelles puces Dimensity 9300 et 9200 de MediaTek sont désormais certifiées par la Wi-Fi Alliance. Cette certification marque un tournant dans l’industrie des télécommunications, garantissant des performances de haut niveau en matière de connectivité Wi-Fi.

Pour rappel, c’était en novembre dernier que nous vous avions annoncé l’arrivée de cette nouvelle puce MediaTek Dimensity 9300. Une puce qui a pour ambition de faire de l’ombre à Qualcomm.

MediaTek Dimensity 9300 et 9200 certifiées Wi-Fi 7 par la Wi-Fi Alliance.

Si la puce a pour ambition de venir équiper les futurs smartphones des constructeurs, et bien qu’elle intègre déjà du Wi-Fi 7, il lui manquait encore un argument de taille, la certification Wi-Fi 7 par la Wi-Fi Alliance. C’est désormais chose faite.

Cette certification validée offre aux intégrateurs, la garantie que leur produit sera bel et bien compatible avec tout autre produit doté également de Wi-Fi 7.

Ces puces, équipées de la technologie Wi-Fi 7, promettent une amélioration significative de la vitesse et de la stabilité des connexions sans fil. Elles intègrent des fonctionnalités avancées, telles que l’augmentation de la bande passante et une meilleure gestion des signaux dans des environnements encombrés.

« En tant que leader technologique, nous investissons considérablement dans la formulation des normes qui régissent l’industrie, en plus du développement de produits qui utilisent ces normes. L’annonce récente de notre famille de solutions de chipset Wi-Fi CERTIFIED 7 nous a permis de travailler avec Wi-Fi Alliance pour fournir des bancs de test pour les appareils à la fois côté point d’accès et côté client, rationalisant ainsi le processus de certification des produits pour les fabricants. »

a déclaré Alan Hsu, vice-président de MediaTek.

L’avenir de MediaTek.

La présentation des produits certifiés Wi-Fi 7 met en évidence l’investissement de MediaTek ainsi que la famille de chipsets Filogic Wi-Fi 7, du segment de marché phare au grand public. Cela enrichit l’ensemble de l’écosystème du produit final et réduit les délais de mise sur le marché, élargissant ainsi l’impact des technologies de MediaTek Filogic à 4 domaines, notamment le grand public, le haut débit, l’entreprise et l’automobile.

On devrait dès lors voir arriver encore plus de smartphones compatibles Wi-Fi 7 et qui intègre les puces de MediaTek.