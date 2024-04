AyaNeo Flip : Le premier PC de jeu Windows à double écran.

L’AyaNeo Flip est-il en passe de devenir un équivalent de la Nintendo DS mais version PC ? Possible dans la mesure où il s’agit du premier PC de jeu Windows à double écran.

L’AyaNeo Flip représente une évolution notable dans le domaine des jeux nomades. Ce projet qui voit le jour sur la plateforme de fonds participatifs Indiegogo a de quoi surprendre. Et pour cause, aux allures de consoles de jeux types Nintendo DS, on a ici à faire un appareil qui tourne sous Windows.

Présentation de l’AyaNeo Flip

L’AyaNeo Flip se distingue par son concept de PC de jeu Windows à double écran, une première dans l’industrie. Cet appareil vise à offrir une expérience de jeu mobile enrichie grâce à ses fonctionnalités avancées.

Mais ce qui surprend avant tout c’est son design et son usage. Et pour cause, cette console de jeu nomade ou mini PC, difficile de le définir, a de quoi attirer les plus tech d’entre nous.

L’appareil qui se plie en deux comme une console de type Nintendo DS XL est équipée d’un écran principal d’une taille de 7 pouces et offrant un taux de rafraichissement de 120Hz. Mais le plus surprenant c’est le petit écran sur la partie basse de l’appareil. Ce deuxième écran aura pour objectif de proposer des fonctionnalités supplémentaires sur certains jeux ou donner une interface supplémentaire.

Au cœur de l’AyaNeo Flip.

Ce mini PC intègre au choix un processeur AMD Ryzen 7 784U ou un processeur AMD Ryzen 7 884U accompagné par 16 Go de mémoire vive et 512Go de mémoire de stockage. À noter qu’il sera également possible d’avoir une configuration plus musclée avec 32Go ou 64Go de mémoire et 2To de stockage.

Pour ce qui est de sa connectique, il pourra s’appuyer sur un port USB-C 40Gbps, mais aussi un port USB-C 10Gbps.Présent également un port jack 3.5mm pour la partie audio et un lecteur de carte mémoire. l’AyaNeo Flip est également doté de joystick comme sur une console et de bouton de contrôle comme sur une manette de jeu.

Pour la connectivité sans fil, l’AyaNeo Flip pourra s’appuyer sur Wi-Fi 6E pour la connexion à Internet et à du Bluetooth 5.2 pour venir brancher tout autre périphérique à l’appareil.

Prix et Disponibilité.

l’AyaNeo Flip est actuellement disponible au prix de 682€ au lieu de 867€ pour sa version 7840U+16G+512G sur le site d’Indiegogo.