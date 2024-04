Snapdragon X Elite, Qualcomm dévoile des benchmarks pour son futur processeur pour PC.

Depuis quelques mois maintenant, Qualcomm a décidé avec son nouveau processeur Snapdragon X Elite de s’attaquer au marché de l’informatique. La marque veut en effet venir prendre des parts de marché à Apple et Intel sur leur propre segment.

On connait Qualcomm pour ses processeurs pour smartphone et tablette, mais depuis plusieurs mois, l’entreprise a dévoilé son intention de proposer un processeur pour le monde du PC. Une manière pour l’entreprise de se diversifier et d’aller grappiller des parts de marchés ailleurs que dans son segment.

De la connectivité à son top.

La partie intéressante de ce processeur est aussi sa connectivité, un segment dans lequel Qualcomm excelle sur smartphone. Ainsi, on sait déjà que les CPU de Qualcomm permettront aux appareils dont ils seront équipés de bénéficier du Wi-Fi 7 et de la 5G en natif. Une bonne chose quand on sait que la plupart des ordinateurs vendus sont des PC portables.

Snapdragon X Elite, de nouveaux benchmarks dévoilés par l’entreprise.

Le Snapdragon X Elite est le premier processeur (CPU) sur une architecture compatible ARM à dépasser 4,0 GHz. Il a pour ambition de pouvoir faire tourner des ordinateurs type PC ou MAC et venir rivaliser avec les processeurs d’Apple et d’Intel.

La marque d’ailleurs ne cache pas ses ambitions :

« Avec la prise en charge d’une caméra avancée, d’un son sans perte, d’une connectivité robuste avec 5G et Wi-Fi 7, d’une autonomie de batterie allant jusqu’à plusieurs jours et d’une sécurité de niveau entreprise, Snapdragon X Elite sera au centre des PC IA modernes. »

Reste à savoir si le processeur sera à même de tenir la distance face aux puce M3 d’Apple ou aux Intel Core iX d’Intel.

Et Qualcomm a dévoilé quelques benchmarks qui affichent d’étonnants résultats. Ainsi, Le Snapdragon X Elite s’est avéré 52 % plus rapide en performances multithread et 54 % plus rapide que le Core Ultra 7 155H en performances monothread. Alternativement, l’Elite pourrait égaler les performances du 155H tout en utilisant 60 % ou 65 % d’énergie en moins (respectivement pour les processeurs multithread et monothread).

En ce qui concerne les graphiques intégrés, le Snapdragon X Elite est apparemment jusqu’à 36 % plus rapide que le Core Ultra 7 155H d’Intel.

Des benchmarks qu’il faudra sans doute refaire avec tous les paramètres. En effet, il est fréquent que les constructeurs mettent en avant les secteurs dont ils sont les meilleurs tout en « négligeant » ceux où ils sont les plus faibles. Malgré tout, cela promet une bagarre de plus sur le segment des PC.