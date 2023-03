Nouvelle Mercedes-AMG GLA, connectée avec la dernière génération MBUX.

La Nouvelle Mercedes-AMG GLA vient d’être dévoilée par le groupe allemand. Un nouveau modèle constructeur automobile premium qui se veut encore plus connecter grâce à un nouveau packaging intérieur et technologique.

Mercedes comme tous les constructeurs suit le mouvement en matière de connectivité au sein de ses voitures. La marque qui nous a annoncé il y a peu le lancement de son système d’exploitation MB.OS dévoile cette fois son nouveau « SUV d’entrée de gamme ».

Nouvelle Mercedes-AMG GLA, quoi de neuf ?

Bon, alors comme vous le savez, on n’est pas des spécialistes en matière d’automobile. Non en effet, pour cela on vous invite à lire certains de nos confrères spécialistes dans le domaine des moteurs, schéma technique et autre pour ce qui est des voitures.

Faisons donc brefs en la matière. Cette nouvelle Mercedes-AMG GLA hérite d’un nouveau design de tablier avant, d’une nouvelle signature pour les phares (LED et MULTIBEAM LED) et les feux arrière à LED. Ou encore d’un Générateur de démarrage entraîné par courroie et alimentation embarquée de 48 volts.

Côté moteur, la nouvelle Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC (consommation de carburant mixte : 9,2-8,8 l/100 km, émissions de CO2 en cycle mixte: 209-200 g/km). Le RSG de deuxième génération fonctionne comme un hybride léger. En plus de l’augmentation temporaire de puissance de 10 kW (14 ch), il permet des fonctions telles que la roue libre et la récupération pour une plus grande efficacité.

Plus de connectivité toujours plus de connectivité !

Pour ce faire, la Nouvelle Mercedes-AMG GLA embarque le système d’infodivertissement MBUX avec un design d’écran spécifique à AMG et des fonctions étendues. Des mini jeux aideront à combler le temps d’attente lors du stationnement. Apple Car Play et Android Auto peuvent être connectés sans fil au véhicule.

En outre, au travers de MercedesMe et de l’application pour smartphone vous pourrez avoir accès à toute une gamme d’options par exemple la possibilité de localiser votre voiture.