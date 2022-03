Audi A6 Avant e-tron concept, électrique et connectée.

Avec cet Audi A6 Avant e-tron concept, Audi annonce un nouveau modèle en devenir qui est déjà très proche de la réalité pour un concept car. L’occasion pour la marque de renouer avec son concept « Avant » au cœur de sa gamme de véhicules électriques.

Le constructeur allemand est depuis quelque temps à fond dans le lancement de véhicules full électrique avec sa gamme e-tron. Un segment dans lequel s’engouffrent la plupart des constructeurs et qui pourtant ne séduit guère les consommateurs. Trop couteux pour la plupart des gens et une autonomie et un temps de charge qui peine malgré tout. Il suffit d’aller relire l’article fait par nos confrères belges de Sud info pour en apprendre davantage.

L’Audi Q4 E-tron plus connecté que jamais ! Le constructeur allemand annonce que sa nouvelle Audi Q4 E-tron ainsi que sa nouvelle Audi Q4 Sportback E-tron reçoivent un nouveau package de fonctionnalités qui rend la voiture plus connectée que jamais.

Audi A6 Avant e-tron concept, une charge super rapide.

Alors, oui, bien sûr nous n’en sommes encore qu’au Concept car. Cependant, Audi annonce que ce concept car est pour le moins très très proche de la réalité et de la version définitive de ce que devrait être l’ Audi A6 Avant e-tron.

Ainsi, le concept car a été présenté à l’occasion du salon de l’automobile de Shanghai. Un véhicule qui propose un volume de 4,96 mètres de long, 1,96 mètre de large et 1,44 mètre de haut. Un véhicule qui selon Audi est voué aux longs trajets. Et pour ce faire, Audi annonce une autonomie allant jusqu’à 700 kilomètres (selon la norme WLTP).

En outre, le véhicule est doté d’un système de 800 volts qui propose en plus une puissance de charge allant jusqu’à 270 kW. Concrètement, le constructeur allemand confirme qu’en seulement 10 minutes via une station de recharge rapide, le véhicule pourra pour parcourir environ 300 kilomètres.

Du design, mais pour plus d’efficacité.

Cette nouvelle Audi A6 Avant e-tron concept présente de larges ouvertures au niveau des pare-chocs. Les buses ont pour fonctions de réguler les turbulences sous la voiture. Tout en offrant un look agressif et sportif à la voiture.

Le constructeur souligne aussi que les la voiture intégrera des feux LED haute résolution et des feux Digital Matrix LED

De la connectivité dernier cri.

Comme pour le tout nouveau Audi Q4 E-tron, cette nouvelle future Audi A6 Avant e-tron sera équipée des dernières nouveautés d’Audi en matière de connectivité avec l’intégration de son système Audi connect. Un système qui rend la voiture interconnectée et dont certaines fonctions seront accessibles directement depuis le smartphone du propriétaire de la voiture.