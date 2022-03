L’Audi Q4 E-tron plus connecté que jamais !

Le constructeur allemand annonce que sa nouvelle Audi Q4 E-tron ainsi que sa nouvelle Audi Q4 Sportback E-tron reçoivent un nouveau package de fonctionnalités qui rend la voiture plus connectée que jamais.

Audi est un des acteurs de l’automobile premium qui lui aussi s’est lancé dans le segment des véhicules électriques. La marque a lancé d’ailleurs il y a un peu plus d’un son SUV Premium 100% électrique avec son fameux Audi Q4 E-tron Sportback. La marque annonce une mise à jour conséquente sur ses modèles.

e-tron GT, la nouvelle sportive électrique connectée d’Audi enfin dévoilée ! e-tron GT, le nouveau coupé quatre portes d’Audi sera-t-il la voiture sportive de demain ? C’est en tout cas ce qu’espère le constructeur allemand.

L’Audi Q4 E-tron, mise à jour pour plus de rapidité.

Ainsi, Audi met à jour son système pour offrir encore plus de fonctionnalités en matière de connectivité et d’efficacité sur ses SUV 100% électrique.

Une mise à jour qui passe dans un premier temps par une meilleure charge de la voiture. En effet, Audi annonce un temps de charge raccourci. Toutes les modèles Audi Q4 40 e-tron, Audi Q4 45 e-tron quattro et Audi Q4 50 e-tron quattro et les versions Sportback pourront désormais charger jusqu’à 135 kW de puissance.

Ainsi, la marque nous confirme :

« Le temps de charge idéal de 5 à 80 % est réduit à 29 minutes pour l’Audi Q4 40 e-tron et l’Audi Q4 Sportback 40 e-tron, à 36 minutes pour l’Audi Q4 45 e-tron quattro ainsi que les modèles Q4 50 e-tron quattro et Q4 Sportback 50 e-tron quattro ».

De la connectivité sur tous les niveaux.

La marque allemande premium annonce aussi de nouvelles fonctionnalités Audi connect. Désormais, chaque conducteur ou passager pourra avoir un profil utilisateur individuel dans la voiture. Ce qui permettra la configuration de certaines fonctions. En outre, il sera désormais possible de profiter de fonctions d’application étendues sur l’état de la voiture et sa position de stationnement qui complètent le portefeuille Audi connect.

En outre, il sera désormais possible de transférer les itinéraires planifiés à l’avance sur l’application du smartphone directement vers la voiture. De plus, le système proposera automatiquement les arrêts de recharge en fonction de la situation du trafic en temps réel et de l’état de charge de la batterie. L’appli peut également être utilisée pour définir un objectif de charge. Le conducteur a aussi désormais la possibilité de recevoir des notifications de la voiture directement sur son smartphone.

Ainsi, le conducteur et les passagers peuvent aller tranquillement se promener lorsque la voiture charge, quand celle-ci est chargée, le conducteur recevra un message sur le téléphone. De quoi retourner à la voiture au bon moment et ne pas faire des aller-retour inutiles.