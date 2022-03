iPhone 14, une nouveauté qui casse le mythe ?

Des indiscrétions concernant l’iPhone 14 ont été dévoilées sur la toile. Des indiscrétions de taille vu qu’il s’agit ni plus ni moins des schémas de fabrication du téléphone d’Apple. Des schémas qui du coup ont déjà permis à certains de créer un modèle 3D du smartphone.

Depuis une décennie Apple est un acteur majeur dans le monde du smartphone. Alors certes, la marque à la pomme n’est plus depuis longtemps leader du marché, mais la marque reste toujours une référence dans le domaine. Et l’arrivée d’un nouvel iPhone est toujours l’occasion de faire bouger la high-tech sphère.

iPhone 14, la fin d’un design ancré dans la marque ?

Avec ces informations techniques, il n’a pas fallu longtemps à certains spécialistes de la 3D de concevoir l’iPhone 14 tel qu’on pourrait déjà le trouver. Ainsi, notre contact du site Pigtou qui vend des coques nous a envoyé une page sur laquelle avec David Kowalski de @xleaks7, il présente ce à quoi devrait ressembler le nouveau smartphone d’Apple.

Un smartphone équipé d’un écran d’une taille de 6.1 pouces associé à de fines bordures symétriques. Mais, le plus grand changement se situe justement au cœur même de cet écran.

En effet, il semblerait selon les schémas qu’Apple ait décidé de mettre fin à l’encoche en haut de l’écran. En effet sur les modèles actuels, la partie supérieure de l’écran est « coupée » par une large encoche centrale.

Cette fois, ce n’est plus le cas. On trouve sur l’écran juste deux « trous » un légèrement plus large et l’autre de la taille d’une pointe d’aiguille. Le tout reste placé au centre en haut de l’écran.

Pas vraiment d’autres améliorations !

En effet, pour le reste, le design reste le même avec un triple capteur arrière placé sur un « carré » aux coins arrondis qui déborde de la coque. Sur les côtés, on retrouve les boutons de volume de mise sous tension au même endroit.

On notera comme toujours la présence du port Lightning cher à Apple ainsi que des trous pour laisser passer le son des hauts- parleurs dans la partie inférieure de l’iPhone 14.