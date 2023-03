Victrola Stream Carbon, une platine vinyle qui stream en Wi-Fi !

Si vous êtes un accro du vinyle, alors cette platine Victrola Stream Carbon pourrait bien vous séduire. Surtout si en plus vous vous êtes équipé d’enceinte Sonos et d’une solution multiroom.

Victrola, société américaine et premier fabricant de platines vinyles avec enceintes intégrées depuis plus de 115 ans, dévoile aujourd’hui une nouvelle gamme de platines qui vit avec son temps et associe à la fois la nostalgie et le son vinyle et les technologies modernes de streaming audio en proposant désormais une compatibilité avec les enceintes connectées de la marque Sonos.

Victrola Stream Carbon, du Wi-Fi pour vos enceintes Sonos.

Cette nouvelle platine Victrola Stream Carbon proposée par la marque Victrola aura de quoi séduire ceux qui sont fans de vinyle et de design. De fait cette nouvelle platine vinyle se présente dans un cadre en aluminium et un socle en MDF plaqué à faible résonance. Le plateau quant à lui est un plateau tournant en métal de qualité supérieure.

Le Bras de lecture est en fibre de carbone et est équipé d’un porte-cellule amovible conçu sur mesure et contrepoids réglable. La platine est également dotée d’un bouton de volume sur la face avant qui permet de régler le volume directement depuis la platine vinyle.

Du Wi-Fi pour communiquer en sans-fil.

Effectivement, grâce à la présence du Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), il est possible de connecte la platine avec des enceintes Sonos. La platine Victrola Stream Carbon a d’ailleurs reçu la certification « Works with Sonos » qui garantit aux possesseurs d’enceinte Sonos que la platine est compatible avec les enceintes. À noter que la marque annonce une « installation simple et rapide » au travers d’une application maison qui permettra de connecter la platine vinyle aux enceintes Sonos depuis un smartphone.

La platine joue également la carte du « couteau suisse ». Ainsi, si vous n’avez pas d’enceintes Sonos, il est toujours possible de connecter la platine à des enceintes classiques via des sorties RCA (préampli intégré) ou encore via un port Ethernet 10/100Mbit.

Enfin, on terminera par vous dire que comme pour la plupart des platines vinyles, cette Victrola Stream Carbon propose les vitesses 33-1/3 RPM & 45 RPM.

Prix et Disponibilité.

La platine vinyle Victrola Stream Carbon est d’ores et déjà disponible depuis le site du fabricant au prix de 799$.