Sony Alpha 1, un nouvel appareil photo numérique doté de Wi-Fi.

Sony Alpha 1, derrière ce nom emblématique se cache sans doute ce que Sony fait de mieux en matière d’appareil photo numérique. Et la marque annonce l’arrivée d’un nouveau modèle qui devrait séduire tous les photographes en herbe ou confirmés.

En effet, nous avons en tant qu’utilisateurs lambda pris l’habitude de faire des photos avec notre smartphone. Pourtant les avantages d’avoir « un vrai » appareil photo sont sans égal. Surtout si vous commencez à faire des clichés plus recherchés. Et sur ce point Sony, a toujours été une référence en la matière.

Sony Alpha 1, qu’est-ce qu’il propose ?

Ce nouveau modèle est équipé d’un nouveau capteur 50.1-megapixel Exmor RS™ CMOS. Il peut prendre des photos à un rythme de 30 images par seconde. À noter que pour ce nouveau Sony Alpha 1, la marque nippone à intégrer une BIONZ XR. Une puce de dernière génération qui serait 8x plus performantes que ses versions antérieures.

Il est également muni d’un large écran TFT 3 pouces OLED Quad-XGA. Un écran qui se veut en plus tactile et qui permettra à l’utilisateur d’accéder à tous les réglages et toutes les fonctionnalités de l’appareil.

S’il peut prendre des photos de qualité grâce notamment à un stabilisateur d’image équipé d’un capteur de compensation 5 axes, il peut aussi prendre des vidéos. Des vidéos qui pourront être enregistrées dans une résolution allant jusqu’à 8K à 30 FPS.

Capacité de stockage local ou dans le Cloud.

Alors, comme tout bon appareil photo, le Sony Alpha 1 est équipé d’un lecteur de carte mémoire pouvant accueillir des Cartes SD, SDHC (UHS-I / II), SDXC (UHS-I / II) ou encore des cartes CFexpress.

Mais comme tout bon appareil photo moderne, il peut aussi transférer ses photos directement dans le Cloud ou vers un smartphone. Pour cela, le Sony Alpha 1 est équipé à la fois de Bluetooth 5.0 et de Wi-Fi. Notons au passage que le Wi-Fi embarqué est tout de même du Wi-Fi 802.11ac. De quoi tenir la route en matière de taux de transfert.

Sony Alpha 1: prix et disponibilité.

Alors, la bonne nouvelle pour les plus intéressés c’est que ce nouveau venu chez Sony sera commercialisé dès le mois de mars 2021 soit dans un gros mois. Pour ce qui est du prix, il pique un peu aux yeux. De fait, Sony annonce ce nouveau modèle aux alentours des 7000€. Alors certes, ce modèle est avant tout orienté PRO.