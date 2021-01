ODEKAKE 5G, SoftBank et Subaru testent les réseaux 5G et C-V2X sur une Subaru autonome.

Avec son système ODEKAKE 5G, SoftBank Corp. et Subaru viennent de nous faire savoir qu’ils ont testé différents scénarios liés à la conduite autonome. Pour ce faire, ils ont intégré dans différents véhicules l’équipement «ODEKAKE 5G» de SoftBank. Le but de cet exercice étant de tester la connectivité et la réactivité d’un véhicule autonome.

Le monde de l’automobile se cherche pour devenir plus écologique. Voiture essence, diesel, Full électrique, hybride, Éthanol ou hydrogène…autant de types de carburant que les constructeurs exploitent pour arriver à trouver celui qui séduira le plus les futurs automobilistes.

Un autre point dans le monde de l’automobile qui évolue, c’est celui de la connectivité. Et qui dit véhicule connecté dit forcément véhicule autonome. En effet, de nos jours, tous les derniers modèles ont un « cruise control adaptive ». Concrètement, vous fixer une vitesse et votre voiture s’occupe de tout.

Atteindre la vitesse fixée, mais aussi freiner si une voiture devant roule moins vite ou double devant vous. Accélérer une fois celle-ci rangée sur la bande latérale, vous tenir sur votre bande. Le tout sans devoir tenir le volant (ou presque) et appuyer sur une pédale. Oui on est pour ainsi dire, dans un véhicule semi-autonome.

ODEKAKE 5G, la solution de communication de SoftBank pour les voitures.

Ainsi, afin de tester l’efficacité d’un véhicule autonome, les deux partenaires SoftBank et Subaru ont intégré le système de connectivité ODEKAKE 5G de SoftBank au cœur de voitures Subaru.

Le constructeur automobile nous explique :

« Les essais effectués, reprenant deux cas d’utilisation de l’assistance à l’insertion du véhicule, ont eu lieu au Subaru R&E Centre Bifuka Proving Ground (situé à Bifuka-cho, Hokkaido), où fut installé l’équipement «ODEKAKE 5G» de SoftBank.(équipement portable permettant la diffusion d’ondes radio 5G de haute qualité) afin de fournir un environnement propice à la mise en réseau 5G avec des spécifications répondant à la norme « non-stand alone »(3) et aux les communications C-V2X. De plus, «ichimill» (4), le logiciel très précis de positionnement de SoftBank a été utilisé pour calculer la position des véhicules.

Dans le premier cas d’utilisation, SoftBank et Subaru ont contrôlé l’assistance à l’insertion d’un véhicule autonome supposé s’engager sur une autoroute. Chaque véhicule envoyant divers types d’informations à un serveur MEC (5) via le réseau 5G. L’application installée sur le serveur MEC a calculé les risques de collision entre les véhicules sur la voie principale et le véhicule en conduite autonome sur la voie d’insertion en fonction des informations acquises des véhicules sur le terrain. »

Le second a consisté à insérer le véhicule autonome entre deux voitures lors d’un embouteillage. Pour ce faire, le véhicule autonome a communiqué avec l’autre véhicule lui demandant de décélérer afin de pouvoir s’intercaler dans une espace adapté pour la voiture.

Bref, une manœuvre que l’on appelle plus communément « le principe de tirette » qui avouons-le trop peu d’automobilistes mettre en pratique.

Lors de ces tests, SoftBank et Subaru ont à la fois effectué leurs tests via les réseaux 5G et C-V2X. Des tests dont les résultats ont été pour le moins positifs.