Test : Duo d’enceintes Bluetooth GX-BT60BL de Sharp.

Une fois n’est pas coutume, nous avons la possibilité de tester non pas une mais deux enceintes. Pour être exact, il s’agit plutôt d’un duo d’enceintes : GX-BT60BL de Sharp 29€ l’unité. Un duo ? Pourquoi ? et qu’est-ce que cela apporte ?

Présentation – Description.

Pour ce nouveau test, nous avons reçu une paire d’enceinte toute bleue comme vous pouvez le voir ci-dessous. La couleur est plutôt flash. Ne vous inquiétez pas il existe d’autres couleurs comme le noir et le Gris.

La boite de notre enceinte est colorée dès le départ sur la face avant et sur le côté gauche. Sur la partie arrière et côté droit, nous avons les caractéristiques en différentes langues. Le tout donne une image jeune, sympathique et ambiancée. Cela donne le ton.

Sur la boite, on nous indique que la GX-BT60BL est une enceinte portable Waterproof donc étanche, avec une batterie dont l’autonomie peut aller jusqu’à 13h.

On peut y voir aussi un petit logo indiquant qu’on peut connecter deux enceintes pour une expérience en stéréo.

Au niveau de l’enceinte, nous avons le bouton marche/arrêt, le port de recharge micro USB et la prise Jack sur le haut. Sur le bas, nous avons les boutons de volume et lecture/pause.

Bon alors passons aux caractéristiques.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Ultra portable, compact et léger avec cordon de transport

Haut parler de 45mm de haute qualité 6W RMS

Traitement numérique DSP pour des aigus nets, médiums solides et basses impressionnâtes

Protections IP67 contre les poussières et immersion 1 m d’eau pendant 30 minutes max

13h de jeu grâce à la batterie au lithium rechargeable intégrée de 1800 mAh

Streaming musical sans fil Bluetooth V5

Mode Duo : paire de 2 GX BT60 pour le son stéréo des canaux gauche et droit de la True Wireless Stéréo TWS

Fonctionnalité de haut-parleur compatible avec les assistants vocaux (Google/Siri)

Entrée auxiliaire 3.5 mm

Dimensions : 101*101*44

Poids : 230g

Contenu de la boîte:

Une enceinte Sharp GX-BT60 Un câble de chargement micro USB Un câble AUX audio 3.5 mm Un manuel d’utilisation.