Creative Zen Air SXFI : Les nouveaux écouteurs de Creative Technology qui Redéfinit l’Expérience Audio

Creative Zen Air SXFI, Des écouteurs qui Pousse les Limites de l’Audio.

Les Creative Zen Air SXFI intègre la technologie Super X-Fi pour offrir une expérience audio immersive à son porteur. Grâce à cette technologie, la marque enrichit sa gamme avec un jeu d’écouteurs snas fil capable de recréer l’effet sonore d’un système multi-haut-parleurs directement dans vos oreilles.

De plus, l‘application SXFI App permet de personnaliser le profil audio en fonction des préférences de l’utilisateur, assurant ainsi un son sur mesure et personnalisé. Un point qui devrait séduire les clients.

La marque étoffe son catalogue avec des écouteurs dotés d’une connectivité sans fil Bluetooth 5.0, assurant une latence réduite et une qualité audio optimale. Les Zen Air SXFI sont également équipés de microphones intégrés avec suppression de bruit, ce qui permet des appels clairs même dans des environnements bruyants.

L’autonomie de la batterie, qui peut atteindre jusqu’à 30 heures sur une seule charge, est un autre atout majeur de ce produit. De plus, comme la plus part des écouteurs du marché, ceux-ci sont eux aussi fournis avec un étui de rangement qui permettra également de faire docking station et prolonger leur utilisation.

Prix et Disponibilité.

La gamme du constructeur s’agrandit avec l’arrivée des Creative Zen Air SXFI prévus pour être disponible à partir de juin 2024. Ce écouteurs sera proposé au prix de 79,99 €.

Récapitulatif Technique du Creative Zen Air SXFI