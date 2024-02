Creative Pebble Série X : Puissance et élégance.

La marque Creative annonce le lancement de nouvelles enceintes audio avec la sortie des Creative Pebble X et Creative Pebble X Plus. Des nouvelles enceintes audio qui viennent grossir une gamme qui a déjà séduit le public notamment avec des éditions spéciales.

Creative revient donc pour proposer une nouvelle solution audio de bureau pour tous ceux qui souhaitent avoir un peu de son lorsqu’ils travaillent devant leur ordinateur, lorsqu’ils jouent ou lorsqu’ils regardent leur série.

Creative Pebble Série X, du design pour du son sur le bureau !

Loin des enceintes rectangulaires standard de bureau pour ordinateur, la série Pebble X de Creative offre une touche de design sur le bureau tout en offrant une solution audio à l’utilisateur. Effectivement, ces modèles bénéficient d’un design propre à la gamme en forme de sphère « cassée » qui fait apparaitre un haut-parleur pleine gamme de 2,75 pouces positionné à 45°. Plus qu’un style marque dit que cette position a été spécialement étudiée pour la diffusion du son.

Côté puissance, Creative annonce d’une puissance acoustique atteignant 15 W RMS et 30 W en crête lorsqu’ils sont branchés à un PC. À noter que les enceintes sont en mesure de délivrer une puissance de puissance crête allant jusqu’à 60 W si les enceintes sont connectées à un adaptateur PD.

Creative Pebble Série X Plus, un son plus pêchu.

Les Creative Pebble X Plus sont dotés d’un caisson de basses équipé de deux radiateurs passifs. Cette partie complémentaire vous l’aurez compris a pour fonction d’apporter un peu plus de profondeur dans les basses lors des films, série ou effet sonores. Creative annonce d’ailleurs l’intégration de fonctions supplémentaires telles que Dialog+ et BassFlex.

Du design et de l’effet lumineux.

De fait, outre leur design en forme de boule, les enceintes sont également dotées de LED incrustés qui permettent depuis l’application de créer un éclairage RGB personnalisable. À noter que l’utilisateur aura la possibilité de choisir parmi une palette de 16,8 millions de teintes ou encore d’utiliser les six préréglages intégrés.

De la connectivité filaire ou Bluetooth au choix.

Afin d’être le plus compatible possible, Creative a équipé ses enceintes Creative Pebble Série X de plusieurs types de connexion. Ainsi, on retrouve la classique prise Jack 3.5mm universelle. Il est également possible de brancher les enceintes directement sur un ordinateur depuis un port USB ou enfin sans-fil au travers d’une connexion Bluetooth.

Dernier détail, pour exploiter tout le potentiel de ces haut-parleurs, les utilisateurs peuvent facilement télécharger l’application Creative sur Windows. Cette application permet aux utilisateurs d’accéder aux technologies audio Sound Blaster Acoustic Engine, telles que Surround, Smart Volume, Bass, Crystallizer et EQ.

Prix et Disponibilité.

Les Creative Pebble X sont au prix de 99,99 € et disponibles en précommande sur Creative.com. Les Creative Pebble X Plus sont au prix de 139,99 € et disponibles en précommande sur Creative.com.