Boom Air : le projecteur portable qui change la donne pour les nomades – Aurzen frappe fort

Pensé pour les voyageurs, les créatifs en mouvement et les passionnés de cinéma en plein air, le Boom Air d’Aurzen réinvente la projection portable. Compact, puissant et doté d’un design original façon projecteur de recherche, il promet de transformer n’importe quel espace en salle de projection instantanée.

Aurzen, marque innovante spécialisée dans l’audio-vidéo nomade, élargit sa gamme avec ce modèle qui mise sur la mobilité et la qualité. Fidèle à sa philosophie, la marque conjugue technologies audio avancées, conception robuste et simplicité d’utilisation pour répondre aux besoins des utilisateurs modernes.

Un projecteur pensé pour le voyage et l’extérieur

Le Boom Air adopte un format facilement transportable, inspiré des projecteurs de recherche, avec une poignée robuste et une conception optimisée pour les déplacements. Sa compacité n’enlève rien à ses performances : il s’adapte aussi bien aux projections en camping qu’aux présentations improvisées dans un espace de coworking.

Qualité d’image et immersion sonore avec Dolby Audio

Aurzen mise sur une combinaison rare dans le segment : un projecteur léger, mais doté d’un système audio Dolby intégré. Ce choix technique permet d’offrir un son puissant et immersif sans avoir à transporter d’enceintes externes. La qualité d’image se veut nette et lumineuse, optimisée pour différents environnements, même en conditions lumineuses variables.

Une connectivité pensée pour la polyvalence

Le Boom Air intègre des options de connexion complètes : ports HDMI, USB, ainsi que des solutions sans fil pour la diffusion directe depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable. Cette approche multiplie les usages, du visionnage de films à la projection de documents professionnels.

Une autonomie qui ouvre le champ des possibles

Conçu pour les déplacements, ce projecteur embarque une batterie rechargeable offrant plusieurs heures d’autonomie. Cette caractéristique clé permet de s’affranchir d’une alimentation électrique constante, rendant le Boom Air pertinent pour les festivals, présentations en extérieur ou projections improvisées.

Design fonctionnel et robustesse

Le style « searchlight » n’est pas qu’un effet esthétique : il facilite la prise en main et le transport, tout en protégeant l’appareil contre les chocs légers. Les matériaux choisis privilégient la durabilité, un atout pour les utilisateurs qui enchaînent les trajets et les environnements variés.

Récapitulatif technique

Type : projecteur portable au design « searchlight »

Audio : système intégré Dolby Audio

Connectivité : HDMI, USB, diffusion sans fil

Autonomie : plusieurs heures sur batterie rechargeable

Usage : nomade, intérieur et extérieur

Design : poignée de transport, matériaux résistants

