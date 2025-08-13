Bon plan : 140€ de réduction sur le Robot Piscine sans Fil WYBOT C2

Les robots piscines autonomes ont bouleversé la manière dont on entretient les bassins. Fini les longues heures passées à scruter le fond de l’eau, épuisette en main. Avec le WYBOT C2, l’entretien devient automatisé, discret et surtout sans le moindre câble à l’horizon. Ce bon plan, actuellement affiché avec 140 € de réduction sur Amazon, mérite qu’on s’y attarde.

Discrète mais efficace, la marque WYBOT se fait une place dans l’univers très concurrentiel de l’entretien de piscine. Son approche mise sur la simplicité d’utilisation, la performance et une expérience 100 % sans fil. Le modèle C2 illustre parfaitement cette philosophie.

Un robot piscine sans fil : la promesse d’un entretien sans effort

Le WYBOT C2 s’affranchit totalement des câbles. Grâce à sa batterie intégrée, il nettoie de manière autonome le fond des piscines jusqu’à 120 m². Il suffit de le déposer dans l’eau : il s’active automatiquement et parcourt les parois sans supervision. L’autonomie annoncée est de 120 minutes, de quoi couvrir la majorité des bassins résidentiels.

Un nettoyage intelligent pour piscines enterrées

La marque étoffe son catalogue avec un modèle conçu spécialement pour les piscines enterrées à fond plat. Le WYBOT C2 embarque un système de navigation intelligente qui adapte ses mouvements pour couvrir toute la surface de manière efficace. Grâce à ses roues larges et adhérentes, il se déplace facilement même sur des surfaces glissantes.

Double moteur d’aspiration et système de filtration performant

La gamme du constructeur s’agrandit avec ce modèle capable d’assurer une aspiration double grâce à ses deux moteurs puissants. Le filtre intégré retient les saletés classiques : sable, feuilles, débris fins. Il est lavable et réutilisable, ce qui garantit une entretien minimal tout en limitant les consommables.

Charge rapide et sécurité renforcée

Le robot WYBOT C2 se distingue aussi par sa recharge rapide via un chargeur magnétique étanche. Il se recharge complètement en 3 à 4 heures. Un système d’arrêt automatique s’active lorsque le robot est retiré de l’eau, renforçant la sécurité d’utilisation.

Design compact et manipulation simplifiée

Conçu pour être facilement manipulé, le WYBOT C2 affiche un poids réduit (seulement 3,5 kg). Une poignée ergonomique facilite sa sortie de l’eau. Aucun câble ne vient entraver les mouvements, ni pendant le nettoyage, ni lors du rangement. La marque mise clairement sur la praticité au quotidien.

Récapitulatif technique

Type de produit : Robot piscine sans fil

Modèle : WYBOT C2

Type de piscines compatibles : Enterrées à fond plat, jusqu’à 120 m²

Autonomie : 120 minutes

Temps de charge : 3-4 heures

Système d’aspiration : Double moteur

Filtration : Filtre lavable et réutilisable

Navigation : Intelligente, couverture automatique

Sécurité : Arrêt automatique hors de l’eau

Poids : 3,5 kg

Prix constaté : 359 € (au lieu de 499 €)

