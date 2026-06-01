Starway Urban GT : le vélo électrique urbain automatique qui mise sur le confort et l’autonomie

À l’occasion de la Fête des Mères, Starway met en avant une version rose de son Urban GT, un vélo à assistance électrique conçu pour faciliter les déplacements quotidiens en ville. Doté d’une assistance entièrement automatique, d’une autonomie pouvant atteindre 110 km et d’équipements orientés confort, ce modèle vise les utilisateurs à la recherche d’une solution de mobilité simple et efficace.

Fondée à Tours, Starway développe depuis plusieurs années des vélos électriques axés sur l’innovation et la simplicité d’utilisation. Avec l’Urban GT, la marque étoffe son catalogue en proposant un VAE urbain intégrant plusieurs technologies propriétaires destinées à améliorer l’expérience de conduite au quotidien.

Un cadre accessible pensé pour les trajets du quotidien

Le Starway Urban GT adopte un cadre à enjambement bas qui facilite la montée et la descente du vélo. Cette configuration convient aussi bien aux femmes qu’aux hommes et se montre particulièrement adaptée aux déplacements urbains fréquents.

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Le constructeur propose trois tailles de roues afin de s’adapter à différentes morphologies. Les versions 24 pouces, 26 pouces et 28 pouces permettent de couvrir une plage de tailles allant d’environ 1,55 m à 1,90 m.

Cette polyvalence fait du vélo un compagnon adapté aux trajets domicile-travail, aux courses, aux sorties de loisirs ou encore aux déplacements plus longs.

Une assistance électrique automatique grâce à la technologie Equi Motion

L’un des principaux arguments du Starway Urban GT repose sur sa technologie Equi Motion®, développée et brevetée par la marque.

Contrairement à de nombreux vélos électriques nécessitant des ajustements manuels des niveaux d’assistance, le système fonctionne de manière entièrement automatique. Les capteurs de force et de vitesse analysent en permanence le pédalage afin d’adapter instantanément l’assistance électrique.

L’objectif est de proposer une conduite plus naturelle et plus fluide, tout en réduisant les manipulations pendant le trajet. Le cycliste peut ainsi se concentrer uniquement sur sa route.

Un moteur de 60 Nm pour affronter les reliefs urbains

Le vélo est équipé d’un moteur arrière SW6000 développant un couple de 60 Nm.

Cette motorisation de 250 W fournit une assistance progressive et silencieuse, particulièrement utile lors des démarrages aux feux, des montées ou lorsque le vélo est chargé.

Associé à la gestion automatique de l’assistance, ce moteur permet de conserver une sensation de pédalage naturelle tout en limitant l’effort physique sur les parcours urbains.

Une autonomie pouvant atteindre 110 kilomètres

L’Urban GT embarque une batterie Greenway de nouvelle génération affichant une capacité de 600 Wh (36 V / 17 Ah).

Intégrée directement dans le cadre, elle participe à l’esthétique épurée du vélo tout en améliorant la répartition des masses.

Selon Starway, l’autonomie moyenne varie entre 80 et 110 kilomètres selon le profil du parcours, le niveau d’assistance sollicité et les conditions d’utilisation. Cette capacité permet d’envisager plusieurs jours de trajets urbains sans recharge.

La recharge complète s’effectue en environ quatre heures.

Une transmission à courroie conçue pour limiter l’entretien

Le Starway Urban GT se distingue également par l’utilisation d’une transmission à courroie renforcée au Kevlar.

Cette technologie présente plusieurs avantages par rapport à une chaîne traditionnelle. Elle fonctionne de manière silencieuse, ne nécessite pratiquement aucun entretien et évite les projections de graisse sur les vêtements.

Pour un usage quotidien en ville, cette solution peut représenter un véritable gain de praticité.

Un confort renforcé pour les chaussées urbaines

Chaque élément du vélo a été sélectionné pour améliorer le confort de conduite.

On retrouve notamment :

Une fourche suspendue Suntour Nex ;

Une suspension de selle Suntour ;

Une selle Royal Gel ;

Des poignées ergonomiques Craton ;

Une potence réglable ;

Des pneus Schwalbe Big Apple 2.0.

Cet ensemble vise à absorber efficacement les irrégularités de la chaussée, qu’il s’agisse de pavés, de raccords de bitume ou de routes dégradées.

Des équipements de sécurité particulièrement complets

Starway a également porté une attention particulière aux équipements de sécurité.

Le vélo dispose d’un éclairage de 80 lumens pour améliorer la visibilité nocturne. Il intègre aussi des clignotants directement installés sur le porte-bagages et commandés depuis le guidon.

Le freinage repose sur des freins à disques hydrauliques à quatre pistons associés à des capteurs interactifs. Un frein de parking facilite également les arrêts, notamment lors du chargement du vélo.

Enfin, un antivol à clé intégré et une chaîne de sécurité complètent la dotation.

Ce qu’il faut retenir

Le Starway Urban GT est un vélo électrique urbain conçu pour privilégier la simplicité d’utilisation.

Sa technologie Equi Motion® gère automatiquement l’assistance électrique sans intervention du cycliste.

Sa batterie de 600 Wh lui permet d’atteindre jusqu’à 110 km d’autonomie selon les conditions d’utilisation.

Son niveau d’équipement, son confort et sa transmission à courroie visent les utilisateurs recherchant un VAE pratique pour les déplacements quotidiens.

Positionnement sur le marché

Le Starway Urban GT se positionne sur le segment des vélos électriques urbains premium accessibles.

Face à des modèles proposés par Moustache, Kalkhoff, Gazelle ou encore Cube, il se différencie principalement par son assistance totalement automatique et sa transmission à courroie sans entretien.

Avec un tarif annoncé de 2 190 euros, il cible les utilisateurs urbains souhaitant privilégier le confort, la simplicité et l’autonomie pour leurs déplacements réguliers.

FAQ : Starway Urban GT

Quelle est l’autonomie du Starway Urban GT ?

L’autonomie annoncée varie entre 80 et 110 km selon le parcours, le poids transporté et les conditions d’utilisation.

Quelle batterie équipe le Starway Urban GT ?

Le vélo utilise une batterie Greenway Lithium-Ion de 600 Wh intégrant des cellules LG.

Combien de temps faut-il pour recharger la batterie ?

La recharge complète nécessite environ quatre heures.

Quelle puissance développe le moteur ?

Le moteur arrière SW6000 développe une puissance nominale de 250 W avec un couple maximal de 60 Nm.

Le Starway Urban GT nécessite-t-il beaucoup d’entretien ?

Non. Sa transmission à courroie Kevlar réduit fortement les besoins d’entretien par rapport à une transmission classique à chaîne.

Quel est le prix du Starway Urban GT ?

Le tarif communiqué par Starway est de 2 190 euros.

Récapitulatif technique

Moteur : SW6000 arrière 250 W

Couple : 60 Nm

Technologie : Equi Motion® automatique

Batterie : Greenway 36 V / 17 Ah

Capacité : 600 Wh

Recharge : 4 heures

Autonomie : 80 à 110 km

Transmission : courroie Kevlar

Freinage : disques hydrauliques 4 pistons

Pneus : Schwalbe Big Apple 2.0

Suspension : Suntour Nex + tige de selle Suntour

Éclairage : 80 lumens

Sécurité : clignotants intégrés, antivol et chaîne

En résumé

Le Starway Urban GT est un vélo électrique urbain misant sur une assistance entièrement automatique, une autonomie pouvant atteindre 110 km et une transmission à courroie sans entretien. Son équipement complet et son cadre accessible visent à simplifier les déplacements quotidiens. Avec un prix de 2 190 euros, il s’adresse aux cyclistes recherchant un VAE confortable et facile à utiliser en ville.

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