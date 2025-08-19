Test: Robot tondeuse Mova 1000 .

Nous avons décider d’acheter la tondeuse robot Mova 1000 de chez Dreame pour voir ce que celle-ci pouvait nous apporter de plus que les autres. Ce modèle est vraiment bien référencé sur le marché actuel des robots tondeuse. Nous allons la tester pour vous.



Préambule.

Mova, la sous-marque de Dreame, qui se concentrait principalement sur les aspirateurs robots, aspirateurs-balais sans fil, aspirateurs humides et secs, ainsi que des appareils de soins personnels (par exemple, sèche-cheveux). Mais elle a commencé, il y un an, à sortir des robots tondeuses qui se ventent, aujourd’hui, par millier. Parmi les dernières sortie, le Mova 1000 annonce plus d’autonomie et une meilleure efficacité de tonte pour les grandes pelouses.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

[Technologie de surveillance environnementale UltraView] Avec un LiDAR 3D de haute précision, le MOVA 1000 détecte une zone jusqu’à 30 mètres avec un grand angle de 360° × 59° et une précision centimétrique. Il peut percevoir des environnements 3D complexes en mouvement et générer des données de nuage de points pour la cartographie, l’évitement d’obstacles et d’autres tâches

[Configuration sans fil facile et rapide et cartographie précise] Contrôlez le MOVA 1000 à distance pour définir des limites virtuelles. Il perçoit de manière transparente son environnement 3D tout en se déplaçant, navigue de manière autonome et crée des cartes 3D précises des jardins en temps réel. Aucun câblage ni installation d’une station de base RTK n’est requis

[Position précise, prête pour une utilisation en extérieur] Contrairement au GPS traditionnel, la technologie UltraView améliore considérablement la précision du positionnement. En scannant des nuages ​​de points en temps réel, le MOVA 1000 est capable de gérer diverses conditions extérieures complexes et de tondre efficacement dans des conditions de faible luminosité, de forte luminosité et sur des terrains plats ou en pente (jusqu’à 45%/24°)

[Très mobile, durable et doux pour la pelouse] Le MOVA 1000 est doté de roues robustes tout-terrain qui offrent une traction supérieure, réduisent le risque de glissement sur les pentes ou les terrains plats et protègent la tondeuse dans son ensemble. Cette conception minimise les dommages potentiels à la pelouse et offre une expérience de tonte plus douce et plus efficace

[Évitement intelligent des obstacles] Le MOVA 1000 utilise la technologie UltraView et des algorithmes intelligents avancés conçus pour une utilisation en extérieur pour détecter les objets de jardin normaux ou les animaux domestiques dans les limites définies et les éviter pour garantir un fonctionnement plus sûr

[Assistant d’application intelligent pour la gestion des cartes et de la tonte] Avec l’application MOVAhome, vous pouvez facilement gérer votre expérience de tonte à distance. Ajustez les paramètres tels que la direction de tonte, l’efficacité et le calendrier pour personnaliser votre programme de tonte. L’application dispose également d’une fonction de double carte, idéale pour gérer des zones distinctes et offrant plus de flexibilité.

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Le Robot

Une brosse pour nettoyer pour le lidar

Un manuel d’installation + d’utilisation

Le transfo + long câble électrique

Des vis de fixation au sol

La basse de rechargement

Une boîte contenant 6 lames/6 vis de rechange, un linge pour nettoyer le lidar

Installation / Configuration.

Pour l’installation, il va tout d’abord falloir installer la base de rechargement pas trop loin d’un point d’électricité (prise). Une fois la place trouvée, la base va devoir être fixé au sol avec les vis fournies. On peut alors emboîter dessus la connexion pour le chargement et la brossette qui nettoyera le lidar lorsque la tondeuse revient à la base. La base doit ensuite être raccordée au courant. La tondeuse sera positionnée dessue pour sa première charge.

Pour pouvoir utiliser la tondeuse, on va devoir installé l’application MovaHome disponible sous Android ou Apple. Une fois l’application téléchargée, on va pouvoir configurer la tondeuse.

Voici les étapes pour connecter le Robot à l’application:

Créez un compte: Ouvrez l’application et suivez les instructions pour créer un compte. Ajoutez le robot: Dans l’application, recherchez l’option pour ajouter un nouveau robot (par exemple, « Ajouter un robot »). Activez le robot: Allumez le robot à l’aide de l’interrupteur mécanique (on/off). Connectez-vous en Bluetooth: Appuyez sur le bouton « OK » du robot pendant 3 secondes pour lancer la connexion Bluetooth. Connectez-vous au Wi-Fi: Suivez les instructions de l’application pour connecter le robot au réseau Wi-Fi de votre domicile (2,4 GHz uniquement) en saisissant le mot de passe. Associez le robot: Une fois le robot détecté et connecté au Wi-Fi, il sera associé à l’application. Mettez à jour le logiciel: L’application peut vous proposer une mise à jour du logiciel du robot. Il est conseillé de l’installer pour bénéficier des dernières fonctionnalités et améliorations.

La tondeuse n’utilisant pas de fil, d’antenne ou de technologie GPS, la cartographie d’une nouvelle zone de tonte va devoir se faire manuellement via l’application. Rien de bien compliqué ceci dit. Il suffit de diriger le robot le long des bords de votre jardin à l’aide du petit joystick afficher sur l’écran de l’application. Une fois le tour terminé, l’application va automatiquement proposer de fermer la boucle.

Il ne reste plus qu’a planifier les jours de tonte sur le calendrier de l’application et la tondeuse robot pourra commencer le travail.

Test / Utilisation.

Matériel utilisé.

Xiaomi 12T Pro

Tondeuse Mova 1000

Utilisation.

Une fois les paramètres de base configurés — délimitation de la zone de tonte, plages horaires, zones interdites et chemin de passage — la tondeuse robotisée se révèle totalement autonome.

Nous l’avons mise à l’épreuve sur un terrain irrégulier et accidenté : différences de niveau, aspérités du sol, obstacles divers. Le résultat est sans appel : la coupe est nette, régulière, et l’appareil fait preuve d’une étonnante efficacité. Une option permet d’alterner le sens de tonte pour éviter la formation de traces visibles sur la pelouse, un détail qui fera la différence pour les plus exigeants.

En cas d’oubli d’un objet sur la pelouse, la tondeuse peut être paramétrée pour le contourner automatiquement. Une fois sa mission achevée, elle génère un rapport visuel sous forme de carte, répertoriant les objets détectés et évités durant son passage.

Une tondeuse qui sait quand s’arrêter

Parmi ses nombreuses fonctionnalités intelligentes, la tondeuse intègre un capteur de pluie qui lui permet de suspendre automatiquement son activité en cas d’intempéries trop intenses. Une fonction précieuse pour préserver à la fois la pelouse et l’appareil.

Le système est suffisamment précis pour ne pas réagir à la moindre bruine : seule une pluie marquée déclenchera l’arrêt. Une fois les conditions redevenues favorables, la tondeuse reprend son travail après un délai d’environ une heure, garantissant ainsi une tonte efficace sans compromis sur la sécurité ni la qualité.

Une détection d’objets efficace… parfois un peu trop

La tondeuse embarque un système de détection d’obstacles particulièrement performant, entièrement paramétrable selon la hauteur des objets à éviter. Pour notre test, nous avons fixé le seuil à 15 cm — soit l’équivalent d’une petite balle pour chien — et placé divers objets sur le terrain : balle, chaise, seau, séchoir. Résultat : la tondeuse a systématiquement contourné chaque obstacle sans difficulté.

Mais cette sensibilité a aussi ses limites. Au printemps et en début d’été, certaines mauvaises herbes, comme les pissenlits, peuvent pousser rapidement et dépasser les 15 cm en une journée. Dans ce cas, la tondeuse les identifie comme des objets à éviter… et laisse des zones non tondues. Une contrainte mineure, mais à prendre en compte pour une tonte parfaitement uniforme.

Un entretien simple et rapide

L’entretien du Mova 1000 est d’une grande simplicité. Quelques minutes suffisent pour lui redonner un aspect impeccable : un simple jet d’eau à basse pression, suivi d’un passage au chiffon sec, permet de nettoyer efficacement les plastiques, les lames et les roues. La station de charge, elle aussi, peut être rincée sans difficulté.

Petit plus bien pensé : la station intègre une brosse conçue pour éviter l’accumulation de saletés sur le capteur LiDAR du robot, garantissant ainsi une navigation toujours précise et fiable.

Conclusion.

La Mova 1000 s’impose comme une solution performante et abordable pour l’entretien des jardins de 600 à 1000 m². Facile à installer grâce à son système de navigation sans fil, elle assure une tonte régulière et précise, avec un bon niveau d’autonomie.

Sa détection d’obstacles, bien que globalement fiable, montre ses limites face à de très petits objets. On peut également regretter une gestion perfectible des angles et la hauteur de coupe se règle manuellement, là où un ajustement électronique aurait apporté un confort supplémentaire.

Mais ces concessions s’expliquent par une volonté de la marque de maintenir un tarif compétitif. Et sur ce point, le pari est réussi : la Mova 1000 offre l’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché pour sa catégorie.

Points Positifs Points Négatifs + Prix – Gestion des angles + Batterie – Detection des obstacles + WiFi – + Paramètrage –

Evaluation.

Configuration : 17/20 Utilisation : 18/20 Fonctions : 18/20 Signal Wifi / Bluetooth : 18/20 Prix : 18/20 Note finale : 17.8/20

Liens d’achat.

