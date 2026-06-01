ASUS Chromebook CM14 (CM1406) : un Chromebook 14 pouces repensé avec jusqu’à 23 heures d’autonomie

ASUS profite de l’édition 2026 du Computex pour dévoiler le ASUS Chromebook CM14 (CM1406), un ordinateur portable sous ChromeOS pensé pour les usages quotidiens. Cette nouvelle génération mise sur une conception plus légère, une maintenance simplifiée et une autonomie particulièrement ambitieuse pouvant atteindre 23 heures selon le constructeur. Le modèle s’adresse aussi bien aux étudiants qu’aux professionnels à la recherche d’une machine abordable et polyvalente.

ASUS poursuit l’élargissement de sa gamme Chromebook avec un appareil qui combine mobilité, simplicité d’utilisation et intégration des services Google. Le fabricant mise également sur les nouvelles fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle grâce à l’intégration de Google AI Pro sur certains marchés.

ASUS Chromebook CM14 (CM1406) : un design plus moderne et plus pratique

Le ASUS Chromebook CM14 (CM1406) adopte un châssis épuré disponible en plusieurs coloris, dont Platinum Silver, Forest Blue et Blue Aura. ASUS met en avant une finition soignée avec un clavier assorti au coloris de l’ordinateur et un traitement esthétique inspiré des appareils premium.

A relire : Google One AI Premium gratuit pour un an sur les ASUS Chromebook Plus ASUS a annoncé une nouvelle offre pour les utilisateurs de ses ASUS Chromebook Plus, leur permettant de bénéficier d’un abonnement gratuit d’un an à Google One AI Premium.

L’ordinateur affiche un poids débutant à seulement 1,32 kg, ce qui facilite son transport au quotidien. Son écran peut s’ouvrir à 180 degrés afin de favoriser le partage de contenu lors d’un travail collaboratif ou d’un usage éducatif.

Un écran 14 pouces WUXGA adapté au travail et au divertissement

Le nouveau Chromebook embarque une dalle de 14 pouces au format 16:10 avec une définition WUXGA de 1 920 x 1 200 pixels. ASUS annonce un ratio écran/façade atteignant 86 %, permettant de maximiser la surface d’affichage tout en conservant un format compact.

Selon les configurations, l’écran peut proposer jusqu’à 400 nits de luminosité et une couverture sRGB de 100 %. Une version tactile est également prévue pour certains marchés.

Une plateforme MediaTek Kompanio 540 pour les usages quotidiens

Sous le capot, le ASUS Chromebook CM14 (CM1406) s’appuie sur un processeur MediaTek Kompanio 540 basé sur une architecture ARM. Cette puce est associée à jusqu’à 8 Go de mémoire LPDDR5X et jusqu’à 128 Go de stockage eMMC.

Cette configuration vise principalement la navigation web, la bureautique, les applications cloud et les outils collaboratifs proposés par Google Workspace. ChromeOS profite également de mises à jour automatiques et d’un environnement sécurisé pensé pour limiter les risques liés aux logiciels malveillants.

Jusqu’à 23 heures d’autonomie annoncées

L’un des principaux arguments du ASUS Chromebook CM14 (CM1406) concerne son autonomie. ASUS annonce jusqu’à 23 heures d’utilisation grâce à l’efficacité énergétique du processeur ARM et à l’optimisation de ChromeOS.

Le constructeur prévoit plusieurs capacités de batterie pouvant atteindre 70 Wh selon les versions commercialisées. Cette endurance pourrait permettre plusieurs journées d’utilisation sans recharge dans des scénarios bureautiques classiques.

Une connectique complète avec HDMI intégré

Alors que de nombreux Chromebook se limitent à une connectique minimale, ASUS conserve ici un port HDMI dédié. Cette présence facilite le raccordement à un écran externe ou à un vidéoprojecteur sans adaptateur supplémentaire.

La machine dispose également de :

2 ports USB-C 3.2 Gen 1 compatibles alimentation et affichage ;

1 port USB-A ;

1 prise audio 3,5 mm ;

Wi-Fi 6E ou Wi-Fi 7 selon la configuration ;

Bluetooth 5.4.

Une conception pensée pour la réparation et la durabilité

ASUS met aussi l’accent sur la réparabilité. Le panneau inférieur a été revu afin de faciliter le démontage avec seulement quatre vis. Le constructeur introduit également un système de fixation de batterie sans vis destiné à simplifier les opérations de maintenance.

Le Chromebook répond par ailleurs aux exigences de la certification militaire MIL-STD-810H, un standard fréquemment utilisé pour évaluer la résistance des équipements informatiques aux contraintes du quotidien.

Google AI Pro et les fonctions IA de ChromeOS

Le ASUS Chromebook CM14 (CM1406) bénéficie d’une intégration avancée de l’écosystème Google. Les utilisateurs éligibles peuvent profiter d’un abonnement Google AI Pro pendant trois mois, incluant notamment Gemini, NotebookLM et des capacités de stockage cloud étendues.

Cette orientation reflète l’évolution actuelle des Chromebook, qui cherchent à intégrer davantage d’outils d’assistance basés sur l’intelligence artificielle pour la rédaction, la recherche documentaire ou encore la productivité quotidienne.

Ce qu’il faut retenir

Le ASUS Chromebook CM14 (CM1406) est un Chromebook 14 pouces conçu pour la mobilité et les usages quotidiens.

Il repose sur un processeur MediaTek Kompanio 540 associé à jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR5X.

ASUS annonce une autonomie pouvant atteindre 23 heures selon les conditions d’utilisation.

La machine se distingue également par sa réparabilité améliorée, sa connectique complète avec HDMI et son intégration des services Google AI Pro.

Positionnement sur le marché

Avec le ASUS Chromebook CM14 (CM1406), ASUS cible le segment des ordinateurs portables abordables destinés à l’éducation, aux étudiants et aux utilisateurs recherchant un environnement simple et sécurisé.

Le produit se positionne face à d’autres Chromebook de constructeurs comme Acer, Lenovo ou HP. Son autonomie annoncée, son port HDMI intégré et sa conception facilitant la maintenance constituent ses principaux éléments différenciants.

FAQ : ASUS Chromebook CM14 (CM1406)

Quelle est l’autonomie du ASUS Chromebook CM14 (CM1406) ?

ASUS annonce jusqu’à 23 heures d’autonomie selon les conditions d’utilisation et la configuration choisie.

Quel processeur équipe ce Chromebook ?

L’ordinateur utilise un MediaTek Kompanio 540 basé sur une architecture ARM.

L’écran est-il tactile ?

Oui, certaines configurations proposent un écran tactile WUXGA de 14 pouces.

Le Chromebook dispose-t-il d’un port HDMI ?

Oui, ASUS intègre un port HDMI 1.4b en plus des ports USB-C et USB-A.

Quelle quantité de mémoire est proposée ?

Le Chromebook peut embarquer jusqu’à 8 Go de mémoire LPDDR5X et jusqu’à 128 Go de stockage eMMC.

Quel système d’exploitation utilise-t-il ?

Le modèle fonctionne sous ChromeOS avec les services Google et Gemini intégrés.

Récapitulatif technique

Processeur : MediaTek Kompanio 540

GPU : Arm G57 MC2

Mémoire : jusqu’à 8 Go LPDDR5X

Stockage : jusqu’à 128 Go eMMC

Écran : 14 pouces WUXGA 1920 x 1200

Luminosité : jusqu’à 400 nits

Autonomie : jusqu’à 23 heures annoncées

Batterie : jusqu’à 70 Wh

Connectique : HDMI 1.4b, USB-C, USB-A, jack 3,5 mm

Connectivité : Wi-Fi 6E ou Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Sécurité : puce NuvoTitan

Poids : à partir de 1,32 kg

Système : ChromeOS

Certification : MIL-STD-810H

En résumé

Le ASUS Chromebook CM14 (CM1406) modernise la gamme Chromebook d’ASUS avec une autonomie annoncée pouvant atteindre 23 heures, une conception plus facile à réparer et une plateforme MediaTek Kompanio 540.

Son écran WUXGA 14 pouces, sa connectique complète avec HDMI et l’intégration des outils Google AI en font une solution adaptée à la productivité quotidienne.

Le modèle vise principalement les étudiants, les professionnels mobiles et les utilisateurs à la recherche d’un ordinateur simple et durable.

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