ATH-M20xBT, le nouveau casque sans fil d’Audio-Technica.

Avec ce tout nouveau casque audio sans fil baptisé ATH-M20xBT, la marque Audio-Technica propose un nouveau casque de type supra‑aural, qui séduira ceux qui souhaitent un « bon gros casque » sur les oreilles. Mais pas seulement.

Audio-Technica est une marque que nous avons eu l’habitude de vous présenter sur notre site. Et pour cause, cette marque spécialiste de l’audio propose des caques sans fil, mais aussi quelques éléments audio plus originaux comme des platines vinyles Bluetooth.

Cette fois la marque revient dans le segment des casques audio ave ce nouveau venu qui tentera de séduire ceux qui sont à la rechercher d’un casque à petit budget.

Audio-Technica ATH-M20xBT, un bon entrée de gamme ?

Inspiré de la gamme de casques de studio professionnels filaires de la série M que propose la marque, ce nouveau modèle ATH-M20xBT s’offre le côté sans fil avec l’intégration du Bluetooth. Ainsi, ce nouveau venu récupère certaines fonctionnalités et technologies intégrées dans ses prédécesseurs. La marque souligne d’ailleurs que ce nouveau venu reprend la même signature sonore du casque ATH-M20x (qui lui n’est pas Bluetooth).

Alors, sachez au passage que ce casque est équipé de transducteurs de 40 mm dotés d’aimants en Néodyme et bobines en aluminium recouvert de cuivre. L’idée ici est de permettre au casque d’offrir un rendu des basses plus profond. Le casque est offre une autonomie jusqu’à̀ 60 heures d’utilisation en continu avec une charge complète.

À noter que la marque nous fait savoir que le casque aura droit à trois heures d’autonomie d’utilisation avec seulement 10 minutes de charge. Une autonomie rendue possible grâce à son système de charge rapide. Celle-ci se fait d’ailleurs via une connexion USB-C.

De plus, le microphone et les boutons intégrés placés par le constructeur sur l’oreillette gauche offrent à l’utilisateur des fonctions accessibles aisément. Ainsi, il sera par exemple possible de contrôler aisément les appels, la lecture de musique et les volumes/mute.

Enfin, dernier détail, le casque est équipé de cousin épais qui englobe totalement les oreilles pour une immersion la plus performante possible.

Du Bluetooth pour un appairage aisé.

Pour ce qui est de l’appairage du casque via Bluetooth, il offre une solution multipoint qui permet aux utilisateurs de connecter l’ATH-M20xBT à deux appareils simultanément. Enfin, pour ceux qui le souhaitent, le constructeur fournit également un câble de 1,2 m inclus offre une connexion filaire optionnelle.

Prix et Disponibilité.

L’ATH-M20xBT d’Audio-Technica sera disponible à partir du 19 mai 2022 sur le site de la marque, au prix public indicatif de 89 € TTC.