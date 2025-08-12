Apple investit 100 milliards supplémentaires dans la production américaine : un tournant stratégique

L’annonce d’Apple d’injecter 100 milliards de dollars supplémentaires dans la fabrication aux États-Unis marque une nouvelle étape dans sa stratégie industrielle. Ce mouvement, qui porte ses engagements totaux sur quatre ans à 600 milliards, s’inscrit dans une dynamique de relocalisation et de sécurisation des chaînes d’approvisionnement.

Apple, géant technologique mondial, poursuit son expansion industrielle sur le sol américain. L’entreprise étoffe son programme American Manufacturing Program (AMP), visant à renforcer la production locale de composants clés et à créer 20 000 emplois directs dans les domaines de la recherche, de l’ingénierie et de l’intelligence artificielle.

Un programme industriel de grande ampleur

Avec l’AMP, Apple veut rapatrier des segments stratégiques de sa production, notamment le verre de couverture des iPhone et Apple Watch, désormais fabriqué par Corning dans le Kentucky. Cette initiative répond autant à des enjeux économiques qu’aux nouvelles orientations politiques américaines favorisant la production locale.

Une chaîne d’approvisionnement en silicium 100 % américaine

La marque construit une chaîne complète de production de silicium aux États-Unis, de la création des wafers par GlobalWafers jusqu’au packaging assuré par Amkor. Cette approche vise à réduire la dépendance envers les usines asiatiques et à renforcer la résilience technologique d’Apple face aux tensions commerciales.

Des partenariats stratégiques

Apple collabore avec des acteurs comme Texas Instruments, Samsung, Applied Materials, ou encore MP Materials pour les aimants en terres rares. Ce réseau de fournisseurs locaux soutient déjà plus de 450 000 emplois indirects répartis sur les 50 États américains.

Un contexte géopolitique déterminant

Cette décision intervient alors que les menaces de droits de douane de 25 % sur les importations technologiques planent sur le marché. En localisant davantage sa production, Apple anticipe ces risques tout en répondant à la pression politique exercée depuis Washington.

Impact économique et boursier

L’annonce a entraîné une hausse d’environ +5 % du titre Apple à Wall Street, signe de la confiance des investisseurs dans cette stratégie. Au-delà des chiffres, cette orientation pourrait influencer l’ensemble du secteur technologique américain à suivre la même voie.

Récapitulatif technique

Investissement total prévu : 600 milliards USD sur 4 ans

Nouvel engagement : 100 milliards USD supplémentaires

Programme : American Manufacturing Program (AMP)

Créations d’emplois directs : 20 000

Partenaires clés : Corning, GlobalWafers, Texas Instruments, Samsung, Applied Materials, Amkor, MP Materials, Broadcom, Coherent

Produits concernés : verre iPhone & Apple Watch, composants silicium, aimants terres rares, lasers Face ID

Emplois indirects soutenus : 450 000

Objectif : production et chaîne d’approvisionnement locales renforcées

