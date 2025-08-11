Scosche MagicMount Charge Pro 25W : fixation et recharge rapide pour conduite mains libres

Les réglementations mains libres se multiplient à travers le monde, poussant les conducteurs à rechercher des solutions pratiques et sécurisées pour l’usage de leur smartphone en voiture. Dans ce contexte, Scosche dévoile le MagicMount Charge Pro 25W, un support magnétique qui associe fixation solide et recharge sans fil rapide.

La marque américaine Scosche, connue pour ses accessoires automobiles innovants, étoffe son catalogue avec ce nouveau support. L’objectif : offrir une utilisation simple, conforme aux lois « no touch », tout en optimisant la recharge grâce à une puissance de 25 watts. Ce modèle vient compléter une gamme déjà bien fournie de supports et chargeurs intelligents.

Fixation magnétique sécurisée pour tous les trajets

Le MagicMount Charge Pro 25W s’appuie sur un système magnétique puissant compatible MagSafe. Une simple approche du téléphone permet de le positionner fermement, sans ajustement manuel complexe. Ce système limite les distractions au volant et réduit les risques liés à la manipulation de l’appareil.

Recharge rapide grâce à 25 W de puissance

En plus de maintenir l’appareil, le support fournit une recharge sans fil rapide de 25 watts. Cette puissance permet de regagner une autonomie significative en un temps réduit, idéal pour les trajets quotidiens ou les longs voyages. Le dispositif est compatible avec la majorité des smartphones modernes prenant en charge la recharge rapide.

Conformité avec les lois « no touch »

Alors que les lois interdisant la manipulation du téléphone en conduisant deviennent la norme dans de nombreux pays, ce support offre une solution conforme et simple. Le téléphone reste visible pour la navigation ou la gestion d’appels en mains libres, tout en étant solidement fixé et en charge.

Compatibilité et installation polyvalente

Le MagicMount Charge Pro 25W peut se fixer sur le tableau de bord ou sur la grille d’aération grâce aux différents supports fournis. Cette polyvalence d’installation permet de l’adapter à divers types de véhicules, qu’il s’agisse de voitures compactes, de SUV ou de véhicules utilitaires.

Durabilité et matériaux de qualité

Scosche mise sur des matériaux robustes, résistants aux vibrations et à la chaleur, afin d’assurer une longévité optimale même dans les environnements exigeants. La marque poursuit ainsi sa tradition de concevoir des accessoires pensés pour durer, tout en conservant un design sobre et fonctionnel.

Récapitulatif technique

Type : Support magnétique avec recharge sans fil rapide

Puissance de charge : 25 W

Compatibilité magnétique : MagSafe et équivalents

Fixations : Tableau de bord et grille d’aération

Conformité : Compatible avec les lois « no touch »

Matériaux : Alliages métalliques et plastiques résistants à la chaleur

Utilisation : Navigation GPS, appels mains libres, recharge simultanée

