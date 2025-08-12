Yamaha True X Surround 90A : barre de son sans fil avec caisson et enceintes arrière pour un vrai son cinéma

Yamaha présente la True X Surround 90A, une barre de son sans fil avec caisson de basses et enceintes arrière pensée pour offrir une expérience audio digne d’une salle de cinéma à la maison. Cet ensemble audio haut de gamme combine puissance, clarté et simplicité d’installation, en éliminant les câbles encombrants.

La marque japonaise, déjà connue pour ses pianos, guitares et systèmes hi-fi, élargit sa gamme home cinéma avec une solution tout-en-un qui séduit autant les amateurs de films que les passionnés de jeux vidéo et de musique. La True X Surround 90A s’impose comme une alternative idéale pour ceux qui veulent améliorer le son de leur téléviseur sans investir dans un système home cinéma filaire complexe.

Un son surround immersif pour le home cinéma

Grâce à la technologie Yamaha True X Surround, la barre de son restitue un son 3D immersif qui enveloppe l’auditeur. Les dialogues restent clairs, les effets sonores proviennent de tous les côtés et les ambiances sonores gagnent en profondeur. C’est l’outil parfait pour profiter pleinement d’un film d’action, d’une série ou d’un concert en streaming.

A relire : Nouvelles barres de son SR-B40A et SR-B30A chez Yamaha. Avec les barres de son SR-B40A et SR-B30A, Yamaha entend proposer à tous les audiophiles de salon, une toute nouvelle expérience sonore immersive exceptionnelle. Les deux nouvelles références révolutionnaires améliorent considérablement l’expérience…

Des enceintes surround sans fil faciles à installer

Les deux enceintes arrière se connectent sans fil, offrant une grande liberté de placement. Qu’elles soient posées sur une étagère, fixées au mur ou installées sur un meuble, elles adaptent l’expérience sonore à la configuration de la pièce. Cette flexibilité fait de la True X Surround 90A une solution pratique pour les salons modernes.

Un caisson de basses puissant et modulable

Le caisson de basses sans fil délivre des graves profonds et précis. Que ce soit pour ressentir l’impact d’une explosion dans un film, l’énergie d’une ligne de basse ou la puissance d’une batterie, il complète parfaitement la barre de son. Sa conception sans câble permet de le placer à l’endroit où il sonne le mieux, optimisant ainsi l’acoustique de la pièce.

Un design élégant qui s’intègre facilement

Avec ses lignes sobres et son tissu acoustique finement travaillé, la True X Surround 90A se fond dans tous les intérieurs. Sa taille compacte permet de la positionner sous un téléviseur ou sur un meuble, sans obstruer l’écran ni perturber la décoration.

Une connectivité complète et moderne

La barre de son prend en charge le HDMI eARC, le Bluetooth, le Wi-Fi et la plateforme Yamaha MusicCast, permettant un contrôle depuis un smartphone ou une tablette. Elle est compatible avec les assistants vocaux et le streaming multiroom, pour une utilisation polyvalente allant du visionnage de films au streaming musical haute qualité.

Récapitulatif technique

Système : barre de son + caisson de basses + 2 enceintes arrière sans fil

Technologie audio : Yamaha True X Surround

Connexions : HDMI eARC, Bluetooth, Wi-Fi, MusicCast

Compatibilité : assistants vocaux, streaming multiroom

Caisson : bass-reflex sans fil

Design : élégant, finition tissu acoustique

Installation : rapide et sans câbles pour les enceintes arrière

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.

