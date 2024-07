SODI T3 3-in-1 : La station de charge magnétique sans fil qui simplifie votre quotidien

L’arrivée du SODI T3 3-in-1 représente une nouvelle option dans le domaine des stations de charge. Ce produit polyvalent est conçu pour faciliter la charge de plusieurs appareils simultanément.

SODI est une marque connue pour ses solutions technologiques. Elle continue de diversifier son assortiment avec des produits répondant aux besoins actuels des utilisateurs, en mettant l’accent sur la fonctionnalité et l’efficacité.

Une Station de Charge Pratique

La SODI T3 3-in-1 permet de charger simultanément un iPhone, des AirPods et une Apple Watch. Utilisant la technologie de charge magnétique, elle assure un alignement optimal pour une charge efficace. Cette station réduit le nombre de câbles nécessaires et centralise la charge de plusieurs appareils en un seul point.

A relire : BoostCharge Pro Magnetic : La Nouvelle solution de charge de Belkin. L’arrivée du BoostCharge Pro Magnetic introduit une nouvelle solution de charge sans fil dans le domaine des accessoires de recharge. Une solution qui pourrait séduire ceux en quête de plus d’autonomie.

Caractéristiques Techniques de la SODI T3 3-in-1

La station de charge magnétique sans fil SODI T3 offre une charge rapide et sécurisée. Elle est compatible avec les normes de charge Qi, délivrant jusqu’à 15W pour les smartphones, 5W pour les AirPods et 2W pour l’Apple Watch. Les sécurités intégrées incluent des protections contre la surchauffe, les surtensions et les courts-circuits, assurant une utilisation sécurisée.

La Marque Élargit son Offre de Produits

Avec l’introduction de la SODI T3 3-in-1, SODI complète son éventail de produits pour répondre aux besoins des utilisateurs modernes. Fabriquée avec des matériaux de qualité, la station présente un design sobre qui s’intègre dans divers environnements. La base antidérapante assure une stabilité adéquate, et les indicateurs LED montrent l’état de la charge.

Date de Sortie et Prix du SODI T3 3-in-1

La SODI T3 3-in-1 est disponible à l’achat sur le site officiel de SODI au prix de $39.99. Le chargeur multifonction est disponible en noir ou en blanc.

Récapitulatif Technique