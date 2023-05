Broadcom et Apple partenaire de plusieurs milliards de dollars pour la 5G.

Broadcom vient de signer un partenariat avec Apple pour le développement de puce 5G. Un partenariat qui s’élève à plusieurs milliards de dollars qu’Apple va injecter pour le développement de puce 5G, mais aussi pour la formation du personnel. Des puces qui seront fabriquées sur les sites Broadcom aux États-Unis.

Broadcom est un des poids lourds américains dans l’industrie des puces électroniques. La marque qui propose notamment ses puces Wi-Fi comme la puce BCM49428 va donc bénéficier d’un coup de pouce du géant américain.

Des milliards pour Broadcom !

De fait, la bonne nouvelle pour Broadcom c’est qu’Apple a décidé d’injecter plusieurs milliards de dollars (15 milliards selon nos sources) pour favoriser le développement des puces et des solutions Broadcom.

Un choix qui n’est pas fait par hasard par Apple. Effectivement, avec ce partenariat, Apple entend honorer ses engagements envers l’état américain pour ce qui est de soutenir l’économie américaine. Par ailleurs, Apple a déclaré qu’il aidait déjà à soutenir plus de 1 100 emplois dans une usine de fabrication de filtres Broadcom FBAR dans l’État américain du Colorado.

De la 5G, mais plus de Wi-Fi et Bluetooth Broadcom ?

Une bonne nouvelle donc pour Broadcom qui va avoir du capital supplémentaire pour le développement de nouvelles puces de type SoC. Une surprise en effet, alors qu’il y a quelques mois selon Bloomberg Apple envisageait d’arrêter d’intégrer des puces Broadcom pour l’intégration du Wi-Fi et du Bluetooth dans ses produits. De fait, Apple envisage de produire elle-même ses puces pour ce segment pour ses produits.

Dès lors, on pourrait supposer que les prochains iPhone pourraient être équipés de puces et modems 5G Broadcom en lieu et place de puces Qualcomm ? Aucune information sur ce point n’a été mentionnée par les deux partenaires. Il faudra voir alors dans le futur ce qu’il en est.