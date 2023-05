Sony HT-S2000, une nouvelle barre de son pour votre salon.

Avec cette nouvelle barre de son Sony HT-S2000, le constructeur japonais propose une nouvelle solution audio pour ceux qui veulent de la profondeur quand ils regardent leur film.

Sony HT-S2000, cinq haut-parleurs sinon rien.

Avec cette nouvelle barre de son Sony HT-S2000, Sony vient intégrer une nouvelle donnée dans votre salon et ajouter un nouveau rendu sonore à votre téléviseur de salon. En effet, de nos jours, les écrans sont devenus plats et immenses. Toutefois, pour avoir plus de profondeur audio lorsque vous regardez des films mieux vaut être bien équipé.

C’est ce que propose cette barre de son qui intègre cinq haut-parleurs et inclus le support du Dolby Atmos® / DTS:X® 3.1. Ainsi, le haut-parleur central de la barre de son a pour objectif d’offrir un rendu sonore plus clair pour les dialogues des acteurs. Les deux caissons de basses intégrés offrent quant à eux des basses profondes.

Connexion Bluetooth pour un réglage au top.

Outre le support du Dolby Atmos® / DTS:X® 3.1, la barre de son Sony HT-S2000 est également dotée du DTSX, du Vertical Surround Engine. La connexion à la source audio ou vidéo pourra se faire soit via un port HDMI soit via Bluetooth. À noter aussi la présence d’un port optique.

Sony propose aussi une nouvelle application pour smartphone, Sony | Home Entertainment Connect qui permettra de configurer au mieux la barre de son et adapter les basses, les aigus selon votre envie. L’application propose aussi des réglages préprogrammés.

À noter que la barre de son Sony HT-S2000 est compatible avec les téléviseurs BRAVIA™ de Sony de sorte que les paramètres de la barre de son sont automatiquement accessibles dans le menu de réglages rapides du téléviseur BRAVIA.

La marque joue également la carte écoresponsable et annonce que cette nouvelle barre de son Sony HT-S2000 utilise du plastique recyclé spécialement conçu dans plusieurs de ses pièces. En outre, environ 95 % de l’emballage est fabriqué à partir de papier et matériaux recyclés.

Prix et Disponibilité.

La HT-S2000 sera disponible en juin 2023 pour un prix public conseillé d’environ 499 €.