Feu vert pour déployer massivement la 5G en Chine.

Bonne nouvelle pour tous les opérateurs mobiles 5G en Chine. En effet, le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information (MIIT) a prévu de plus que tripler le nombre de stations de base 5G au cours des quatre prochaines années.

Alors qu’en Europe, le déploiement des réseaux 5G n’est pas encore optimum et que certaines institutions de pays font de la résistance, la Chine quant à elle poursuit le développement de la 5G et devrait pouvoir passer à la vitesse supérieure.

Feu vert du ministère chinois.

Alors qu’en France, en Belgique et dans d’autres pays d’Europe on tente de légiférer sur le déploiement des antennes 5G pour en limiter la présence sur le sol, le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information (MIIT) a donné son accord en matière d’extension de ces antennes 5G en Chine. Au point que d’ici les quatre prochaines années, le nombre de stations de base 5G devrait être triplé. L’objectif est de dépasser les 3.5 millions d’antennes d’ici 2025.

Les abonnés 5G en hausse constante.

Il faut dire que selon les derniers chiffres publiés, les abonnés avec forfait 5G a atteint plus de 600 millions au moment où on vous écrit cette news. 600 millions c’est énorme même pour un pays qui compte plus d’un milliard d’habitants.

Fort de ce constat, l’implantation de nouvelles antennes ont pour objectif à la fois d’équiper des zones encore dépourvues actuellement de 5G d’en être équipée, mais aussi, et surtout de permettre une densité plus importante sur le réseau actuel d’antenne. Ce qui permettra également de décharger la charge de clients par antenne.

Une bonne nouvelle donc pour les opérateurs qui certes devront investir dans le déploiement de nouvelles antennes, mais qui pour le coup auront la possibilité de générer de nouveau contrat auprès d’abonnés qui actuellement faute d’avoir un réseau 5G valable conserver leur abonnement 4G.