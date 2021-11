Bon Plan : Le Roidmi eve plus à seulement 436 € chez Darty !

Système de stérilisation et de désodorisation : système d’auto-stérilisation pionnier qui s’exécute automatiquement après élimination des poussières.

Le générateur de particules désodorisant pionnier utilise un filtre HEPA et la technologie à oxygène actif (souvent utilisé pour la stérilisation des équipements médicaux) pour traiter efficacement les déchets :

formaldéhyde, benzène et COVT, et éliminent l’odeur de cigarette et de parfum.

formaldéhyde, benzène et COVT, et éliminent l’odeur de cigarette et de parfum. Vidange automatique/élimination automatique de la poussière : la station de dépoussiérage vide automatiquement le robot après avoir passé l’aspirateur.

Le grand sac à poussière de 3 litres, ce qui équivaut à 30 poubelles, peut contenir les déchets pendant 60 jours avant de les remplacer facilement.

Trois rappels pour le remplacement du sac à poussière : annonce vocale, affichage sur écran LED et notification APP

Écran LED intelligent : compte à rebours de l’élimination de la poussière, progression de la charge, avis de démarrage de la stérilisation, rappel de remplacement du sac à poussière, alarme d’erreur

Moteur puissant de 900 W qui génère une forte aspiration de 23,000 pa

Navigation laser LDS 4.0 : numérisation de haute précision

Algorithme – recharge et reprise : le robot s’arrime à la base de charge lorsque la batterie tombe à 15 % et reprend le nettoyage à 80 % de la puissance de la batterie

Algorithme de planification de chemin : L’algorithme de planification de chemin Roidmi suit le principe du côté long d’abord et le principe de la planification en forme d’arc

Algorithme – capacité de cartographie multi-étages : numérisation précise de la mise en page et correspondance de la bonne carte en conséquence

Vitesse de rotation des brosses latérales et réglage automatique du mode aspirateur : vitesse élevée le long des murs ou dans les coins, et vitesse inférieure sinon

Grande batterie de 5 200 mAh

250 minutes d’autonomie couvrant jusqu’à 250 mètres carrés

Informations sur la station de dépoussiérage et le robot dans l’APP : état du sac à poussière, guide d’utilisation du sac à poussière, chemin de nettoyage, temps d’aspiration, autonomie de la batterie

Nettoyage personnalisé : désignez et nommez différentes pièces ou espaces, zones interdites, nettoyage personnalisé zone désignée dans une pièce, file d’attente de nettoyage, nettoyage programmé

mi home, Alexa et Google Assistant Voice Control

Puissance de nettoyage : forte aspiration de 2 700 pa, réglage automatique de la vitesse de rotation des brosses latérales, buse flexible qui s’adapte à l’état du sol

Réservoir d’eau intelligent : contrôle précis de l’eau, grande capacité de 250 ml

Simulation de vadrouille à la main : Y-route en 3 étapes (US non inclus)/U-route

Ralentissez et évitez les obstacles : équipé d’un capteur IR, le robot ralentit et évite les obstacles à l’avant.

Il est également équipé de capteurs anti-chocs des deux côtés

Seuil d’escalade de 2 cm

Conception du bas + algorithme : le robot bascule de gauche à droite pour monter facilement le seuil