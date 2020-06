Samsung Galaxy Fold 2, le téléphone aura deux batteries.

Alors que l’arrivée du mois d’aout laisse présager la sortie du Galaxy Note20, de nouvelles informations concernant le Samsung Galaxy Fold 2 apparaissent. Ainsi, le téléphone devrait intégrer deux batteries !

Ainsi, le constructeur coréen devrait reprendre le concept qu’il avait mis en place sur la première génération en termes de batterie. Effectivement, selon de nouvelles sources, le nouveau Samsung Galaxy Fold 2 devrait lui aussi être muni de deux batteries.

Deux batteries qui fourniront au total une capacité combinée de 4 365mAh. En effet, le téléphone aurait droit à une capacité de 2 275 mAh pour la batterie principale et 2 090mAh pour la secondaire.

Mais pourquoi pour le coup, le constructeur coréen ne nous mettrait pas 2 batteries de ±4000mAh. Ce qui ferait un total de 8000mAh. Bref de quoi offrir une autonomie monstre au téléphone. Nous essayerons de poser la question à l’un de nos contacts.

Un écran pliable de 120 Hz.

Selon les informations reçues, l’écran que proposera Samsung sur le Fold 2 sera un écran pliable doté d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La taille de l’écran pourrait être de 7,7 pouces. Une belle amélioration sur ce point par rapport à la première version. Mais Samsung ne s’arrête pas là. De fait, la marque compte mettre également en valeur les capteurs photo. Ainsi, le Galaxy Fold 2, devrait hériter de capteurs photo de 64 mégapixels. Un capteur accompagné de deux autres capteurs DE 12 mégapixels et peut- un troisième de 10 mégapixels.

Et le sans-fil là-dedans ?

Alors, très certainement le Fold 2 sera 5G. Il ne saurait d’ailleurs en être autrement avec le processeur Snapdragon 865 SoC. Pour le WiFi on devrait se retrouver avec du WiFi 6 pour atteindre des débits de fou.

Le Bluetooth et le NFC répondront également présents. Et enfin, la charge sans fil inversée qi devrait alimenter les deux batteries. Il sera donc possible de recharger son Galaxy Fold 2 sans câble ou recharger un Galaxy S20 ou un Huawei P30 Pro avec le Galaxy Fold 2.

Enfin dernière information intéressante, iles bruits de couloir laisse présager la sortie du Galaxy Fold 2 en aout à l’occasion de l’annonce du Galaxy Note20.