Le Samsung Galaxy Note20 Ultra listé sur le site de la Bluetooth SIG.

Voilà déjà un moment que des rumeurs étaient apparues concernant le Galaxy Note20 Ultra. Un smartphone qui avait pour vocation de faire mal à la concurrence. On en sait plus grâce à la Bluetooth SIG. Eh oui, une fois de plus les certifications sont le maillon faible.

De nos jours, difficile pour une marque de garder un produit au secret. Notamment à cause des fuites en interne. Mais surtout à cause des certifications dont les produits high-tech ont besoin. Et sur ce point, dans le monde du sans-fil nous sommes plutôt bien gâtés.

De fait, pour qu’un produit intégrant du Wi-Fi ou du Bluetooth ou toute autre technologie sans fil, il doit avoir l’approbation des différents organismes de régulation. Dès lors, c’est souvent grâce à ces organismes qu’on vous déniche des informations.

Quand la Bluetooth SIG dévoile le Samsung Galaxy Note20 Ultra.

Ainsi, nous voilà une fois de plus avec plus de précision sur un smartphone au travers des données trouvées sur le site de validation de la Bluetooth SIG. Ainsi, on sait que le Samsung Galaxy Note20 Ultra a pour référence « SM-N986U ».

Alors bien sûr, on sait que ce nouveau venu sera équipé de la dernière norme Bluetooth. À savoir du Bluetooth 5.0. Mais, d’autres informations confirment ce que certaines rumeurs laissent penser.

Ainsi, ce nouveau Samsung Galaxy Note20 Ultra sera équipé d’un grand écran. De fait, selon les spécifications, l’écran du téléphone aura une taille de 6.9 pouces et sera QHD+. Pour ce qui est du processeur, il semblerait qu’une fois de plus Samsung proposer deux versions. Bref, les Américains pourraient hériter d’un Samsung Galaxy Note20 Ultra équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 865. Alors que, en Europe, le Samsung Galaxy Note20 Ultra sera équipé d’un processeur Samsung Exynos 990. Une solution similaire au S20 Ultra.

Cette stratégie est d’éviter que la marque ne soit tenue par un seul fabricant de processeurs. Ce qui en outre, permet de faire jouer la concurrence pour ce qui est du coup du téléphone.

Beaucoup de similitude avec le Galaxy S20 Ultra.

Autre information confirmée, les caméras du smartphone. Effectivement, on sait que le smartphone héritera d’un capteur 108MP.

Pour le reste, difficile de se faire une idée, encore que. En effet, si on compare ce futur modèle au précédent, on constate que depuis deux générations de smartphone, la différence entre la gamme « Galaxy S » et la gamme « Galaxy NOTE » est de plus en plus minime. Certains auraient même tendance à dire que la différence réside entre le fait que la gamme Galaxy Note est équipée d’un stylet alors que la gamme Galaxy S n’en propose pas.

Pour ce qui est de sa sortie, il faudra voir si celui-ci sort au mois d’aout comme c’est généralement le cas ou si Samsung pose posera la sortie pour septembre. Une sortie retardée liée au Covid-19 et aux différentes directives.