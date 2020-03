Le Galaxy S20 Ultra vu de l’intérieur !

D’ordinaire, lorsqu’un nouveau flagship dans les smartphones se dévoile, il ne faut pas longtemps pour que nous vous proposions une vidéo du démontage du smartphone ou des différentes pièces qui le compose. Cette fois Samsung le fait pour nous.

À moins que vous ne viviez dans une grotte ou couper du monde connecté, vous n’êtes pas sans savoir qu’il y a quelques semaines, la marque a présenté son tout nouveau haut de gamme, le Galaxy S20.

Le smartphone suit la lignée et prouve une fois de plus les compétences de Samsung en matière de smartphone. Un smartphone qui a été dévoilé et qui cette fois lève le voile sur ses entrailles.

Samsung Galaxy S20 Ultra vu de l’intérieur.

En temps normal, le montage et surtout démontage des smartphones nous vient de sites spécialisés qui offre en plus du tuto la possibilité de commander des pièces. Cette fois c’est Samsung qui a décidé de le faire au travers d’une vidéo sur YouTube.

En effet, le constructeur coréen au travers d’une vidéo présente son smartphone en pièces détachées. Il présente également l’assemblage de certains éléments tout en les décrivant.

C’est par exemple le cas pour l’assemblage de l’écran, de la batterie. Mieux, on voit très nettement l’assemblage des différents capteurs photo avec une description ajoutée en surcouche en montage vidéo. Juste au cas où vous n’auriez pas reconnu les lentilles des différents capteurs.

Bon les puristes se plaindront de ne pas avoir un montage total de A à Z de tous les composants du smartphone. Certains diront que c’est également une bonne manière d faire de la pub sur la toile et ils n’auront pas tort.

Cependant, on trouve la démarche pour le moins originale. D’autant que la vidéo montre les composants réels. On n’est pas ici sur de l’image de synthèse faite par ordinateur.