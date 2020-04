Le Samsung Galaxy S20 Ultra version blanche !

Voilà quelque temps que des informations sur un nouveau Galaxy S20 Ultra muni d’un corps de coque blanc pourrait bien voir le jour chez Samsung. Une photo de ce nouveau modèle vient d’être dévoilée sur Twitter !

Si le nouveau Galaxy S20 Ultra vous fait de l’œil, peut-être qu’il ne faut pas foncer trop vite au magasin pour se l’acheter !! De toute façon en cette période de confinement, dur d’aller faire ses courses dans ses boutiques de smartphone.

Voilà maintenant plusieurs semaines que le nouveau porte-étendard du constructeur coréen est sorti. Un smartphone qui pour certains est LE téléphone du moment dans la catégorie haut de gamme. Un téléphone qui, il est vrai, annonce de belles spécifications comme notamment son Zoom 100X.

Samsung Galaxy S20 Ultra version Blanc ivoire ?

Cela fait quelques semaines maintenant que des rumeurs concernant l’arrivée d’une nouvelle version enfin plutôt couleur du smartphone pourrait bien arriver. En effet, actuellement le téléphone est disponible uniquement en noir ou en gris.

Dès lors, les bruits parlaient d’une version quelques plus gaies. Cette version c’est un Galaxy S20 Ultra blanc nacré ou ivoire.

Et il semblerait que cette version soit bien en passe d’arriver sur le marché du smartphone. Ainsi, on a pu découvrir sur Twitter sur le compte d’@UniverseIce une version blanc nacré. En effet, la photo présente le smartphone vu de dos. Et on distinct bien le reflet de l’appareil photo. Ce qui laisse présager qu’on aura droit à un blanc nacré ou brillant et non pas un blanc mat.

Samsung Galaxy S20 Ultra version Blanc, d’abord en Chine.

Les rumeurs concernant cette nouvelle version soulignent que le téléphone devrait dans un premier temps être commercialisé en Chine. Mais nul doute que cette variante devrait être disponible pour le reste du monde peu de temps après.

Pour ce qui est des caractéristiques techniques, elle ne devrait pas changer des versions noires et grises. Pour ce qui est du prix, aucune information concernant une hausse de prix pour ce modèle ou un prix équivalent aux versions actuelles.