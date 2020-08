RedMagic 5S disponible en précommande dès aujourd’hui !

Bonne nouvelle pour tous les fans de la marque Redmi aujourd’hui. Effectivement, la marque vient de nous annoncer que son RedMagic 5S est désormais disponible en précommande. Des précommandes qui seront accessibles durant une semaine.

La marque de smartphone Redmi ne cesse de faire parler d’elle. Enfin surtout de ses smartphones. Une gamme de smartphones qui séduit de plus en plus d’utilisateurs. Et bonne nouvelle pour les fans de la marque, car elle annonce aujourd’hui l’ouverture des précommandes de son modèle RedMagic 5S.

RedMagic 5S, de quoi il se compose ?

Alors, petit rappel sur ce téléphone qui a fait parler de lui dernièrement. Le RedMagic 5S est un smartphone équipé d’une puce Qualcomm® Snapdragon™ 865 qui propose du Dual Mode 5G. L’écran est un écran 6.65 pouces Essport AMOLED qui propose un taux de rafraichissement de 144 Hz. Une tendance qui commence à se faire de plus en plus présente sur les smartphones.

Pour rappel, ce modèle intégrera le système de refroidissement ICE 4.0 Active Liquid-Cooling with Turbo Fan + Ice Dock.

Pour ce qui est de sa mémoire et du stockage, le modèle se déclinera en différentes versions, dont une qui propose 12GB de mémoire pour 256 GB de capacité de stockage. Mémoire qui intègre la dernière technologie UFS 3.1 et LPDDR5.

Batterie et appareil photo de qualité.

Ce nouveau venu hérite d’une batterie de 4500 mAh. Une batterie qui pourra supporter de la charge rapide 55W. Cependant, Redmi ne fournira avec le smartphone que le chargeur 18W, le 55W est proposé en option.

Pour ce qui est du capteur photo, Redmi a opté pour un capteur 64MP de chez Sony.

Prix et disponibilité.

Le RedMagic 5S sera proposé en différentes variantes à savoir :

RedMagic 5S Sonic Silver (8GB + 128GB): 579 EUR

RedMagic 5S Pulse (12GB + 256GB): 649 EUR

Pour profiter des précommandes, il vous faudra vous rendre sur le site de constructeur pour commander votre smartphone avant tout le monde.