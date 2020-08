Lenovo Yoga Slim 7i, 5 nouveaux modèles dévoilés par Lenovo !

Lenovo™ dévoile cinq nouveaux ordinateurs portables Yoga™. Parmi ces modèles on trouve les Lenovo Yoga Slim 7i, Lenovo Yoga Slim 7i Pro, Lenovo Yoga 7i, Lenovo Yoga 6. Des modèles d’ultra portables fidèles à la gamme que propose jusqu’ici le constructeur.

Ainsi, le constructeur continue dans sa lancée et ne compte pas lâcher le segment des ultras portable dans lequel il a su imposer sa marque et sa gamme Yoga. La marque avait même surpris les utilisateurs avec en 2018 la sortie de Yoga Book.

Bref, fort de son expérience, la marque dévoile des nouveaux modèles. Tout d’abord, commençons par le Lenovo Yoga Slim 7i. Cet ordinateur portable est sans doute parmi les plus compacts et Léger du moment avec un écran 13 pouces et des nouveaux processeurs Intel Core de nouvelle génération.

Donc, une dalle d’écran de 13,3 pouces qui intègre du QHD et presque sans bordure. La dalle en verre de l’écran est en outre certifiée plus sûre par le TÜV Rheinland. Un mode de protection des yeux pour la lumière bleue.

Au cœur du système pour accompagner le processeur Intel, Lenovo a choisi de la mémoire LPDDR4X de 16 Go. Pour le stockage d’une capacité de 1 To, on trouve un SSD PCIe (Gen 4).

En outre, Lenovo souligne :

Il offre un divertissement de qualité grâce aux haut-parleurs Harman® ainsi qu’un son Dolby Atmos® immersif, avec une autonomie allant jusqu’à 16 heures grâce une batterie de 50 WHr et un système de charge rapide amélioré.

Ce nouveau venu est bien évidemment compatible Wi-Fi 6 et Bluetooth. Par ailleurs, l’ordinateur embarque également Alexa et une caméra IR. Le tout dans un châssis d’une épaisseur de 13,9 mm et un poids de 1,23 kg.

Yoga Slim 7i Pro, un peu plus grand et plus performant.

Ce modèle quant à lui hérite d’un écran 14 pouces et propose jusqu’à 32 Go de mémoire LPDDR4X. L’écran quant à lui propose une dalle de 14 pouces au format grand-angle 2.8K, une luminosité de 400 nits et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Au cœur du système, un processeur Intel dernière génération.

Yoga Slim 7 Pro, presque le même.

Ce modèle est globalement identique à celui que l’on vient juste de citer. La différence se trouveprincipalement dans le processeur principal du PC. Processeur qui est ici non pas un Intel mais un AMD Ryzen série 4000.

Les deux modèles embarquent jusqu’à 17 heures d’autonomie de batterie et une mémoire DDR4 allant jusqu’à 16 Go.