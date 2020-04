Quels sont les smartphones émettant le plus de radiations (Q1 2020)?

Avec le coronavirus, nous sommes une fois de plus attentifs à notre santé. Avec le confinement, nous sommes nombreux à utiliser notre smartphone pour se téléphoner, surfer, faire du WhatsApp, de la vidéoconférence…L’occasion de revenir sur un tableau des smartphones émettant le plus de radiations.

Le débat existe depuis plusieurs années maintenant concernant la propagation des ondes sur notre corps. Que ce soit les émanations des ondes des antennes des opérateurs, mais aussi de nos smartphones.

Si jusqu’à présent, il y a des études un peu dans tous les sens concernant la nuisance des ondes téléphone sur notre corps. Il n’y a pas d’étude approfondie sur le sujet et une confirmation totale du point négatif des ondes sur notre corps.

Cependant, il est souvent conseillé quand même de rester prudent sur ce point et de limiter la présence du smartphone près de son cerveau. Alors, certains font attention au « DAS » qui correspond à la puissance d’émission d’ondes que peuvent avoir certains smartphones. D‘autant qu’au final celui-ci est souvent à notre oreille et donc proche, très proche du cerveau.

Ainsi, l’Office fédéral allemand de radioprotection (Bundesamt für Strahlenschutz) dispose d’une base de données complète sur les smartphones, nouveaux et anciens, avec le niveau de rayonnement qu’ils émettent.

Quels sont les smartphones qui émettent le plus d’ondes en 2020 ?

Selon le tableau émis par L’Office fédéral allemand de radioprotection (Bundesamt für Strahlenschutz) les smartphones du fabricant chinois Xiaomi ont la palme du grand gagnant en matière d’émission de radiations. En effet, le constructeur chinois voit deux de ses modèles, le Xiaomi Mi A1 et le Xiaomi Mi Max 3 trôner en 1ère et 2éme position. Par ailleurs, la marque a 6 modèles dans le top 15 des smartphones émettant le plus de radiations.

Par ailleurs, on notera également d’autres grandes marques comme OnePlus et son OnePlus 6T mais aussi Google avec son Pixel 3XL et Pixel 3. Même Apple est présent dans le top 15 avec son iPhone 7 et son iPhone 8. Des modèles qui avouons-le ne sont pas vraiment de vieux modèles.

Par ailleurs, voici une liste des smartphones qui ont la cote et qui se vendent le mieux en France (source boulanger) :

