Samsung officialise les noms Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra.

Certains avaient encore des doutes quant à la dénomination du prochain Samsung Galaxy qui sera dévoilé le 11 février ? Samsung a rendu les noms officiels en affichant les pages des protections dédiés aux nouveaux smartphones. Et ils s’appelleront bien Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra.

Alors, oui les rumeurs fusent depuis quelques semaines et désormais c’est une certitude, il y aura bien un nouveau Galaxy qui sortira en ce mois de février. ET si on parlait d’un Samsung Galaxy S11 qui pourrait se nommer S20, désormais cela ne fait plus aucun doute !

En effet, il y a déjà quelques jours, nous vous affichions des photos recueillies depuis le site MobileFun.fr qui présentait des coques venant de ses fabricants de coques et autre protection écran. Cette fois, l’information arrive directement depuis le site officiel de Samsung Belgique.

En effet si vous consultez le site belge vous arriverez sur des pages (ou c’est écrit en néerlandais) qui vous proposent les différentes protections OFFICIELLES de la marque.

Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra.

Toutes ces informations sont directement visible avec comme proposition les accessoires suivant :

Clear Cover Galaxy S20.

LED Cover Galaxy S20.

Clear View Cover Galaxy S20+.

Clear Cover EF-QG988 für Galaxy S20 Ultra (sur le site allemand).

On en sait aussi un peu plus sur les prix des différents modèles. Des modèles qui commenceront à 900€ pour le Galaxy S20 « d’entrée de gamme ». A un prix qui pourrait atteindre voir dépasser les 1300€ pour le Galaxy S20 Ultra.

Des prix qui au final se rapproche assez de ceux qui avaient été proposé pour le Samsung Galaxy S10 et ses dérivés. Après, une question se pose comme toujours, est-ce que ca vaut la peine de mettre si cher pour un smartphone. Sachant que pour ces prix-là, on peut aussi avoir : un pc portable avec une bonne configuration, un écran plat de 163cm…