Le RedMagic 5G Eclipse Black model 12 GB de RAM dispo !

Le marché du gaming sur smartphone en est pour certains à ses débuts. Nubia qui s’est lancée dans l’aventure avec son RedMagic vient d’annoncer la commercialisation cette semaine de son tout nouveau RedMagic 5G Eclipse Black model 12 GB.

Le monde du gaming sur smartphone est un marché dans lequel certains acteurs ont décidé de se lancer. C’est le cas d’Asus avec son Rog Phone II, Xiaomi avec Black Shark 3 ou encore Razer avec son Razer Phone. Des smartphones sur vitaminés qui ont pour objectif de vous permettre de jouer à des jeux au top de la qualité graphique avec des millions de polygones.

Après le lancement du RedMagic 5G il y a quelque temps, Nubia annonce cette semaine, la commercialisation de son RedMagic 5G Eclipse Black model.

12 GB de mémoire pour ce RedMagic 5G Eclipse Black model.

Alors, oui ! Le RedMagic 5G Eclipse Black model veut mettre à terre la concurrence et proposer aux gamers sur smartphone une bête de course. Ainsi cette nouvelle version hérite de pas moins de 12 Go de RAM pour 128Go de stockage. En outre, le téléphone est équipé d’un écran 6.65″ AMOLED ESports Display ayant un taux de rafraichissement de 144 Hz.

Pour faire tourner la bête, la marque a opté pour un Qualcomm® Snapdragon™ 865. Un processeur qui s’annonce comme la référence en puissance pour smartphone. Notons au passage que ce nouveau smartphone embarque de la 5G. Il sera donc possible non seulement d’avoir des jeux fluides sur l’écran, mais une connexion d’enfer pour amener le joueur dans le jeu. Ce qui devrait lui permettre d’avoir un ping d’enfer. Par ailleurs, on sait à quel point le ping est important pour les gamers en ligne.

À noter que pour éviter que le joueur ne se chauffe de trop les mains en tenant le smartphone, la marque annonce la présence de l’Active Liquid-Cooling with Turbo Fan 3.0. Cette spécificité a pour objectif de la limiter la chauffe de l’appareil. Non seulement pour conserver la batterie, mais pour aussi garde les performances du smartphone intactes. Une batterie de 4500mAh et qui pourra exploiter une charge ultra rapide de 55W.

Connectivité, toujours plus rapide !

Effectivement, outre la présence de la 5G, le RedMagic 5G Eclipse Black model n’en oublie pas les autres technologies. Ainsi, ce smartphone est doté de Wi-Fi 6 et propose forcément une solution double bande.

Disponible depuis le 16 juin pour le monde entier, le téléphone est proposé au prix de 599 €.