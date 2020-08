HomeBase et Solar Boombox Ecosystem, une nouvelle solution audio !

Sur internet, on trouve de tout comme produit. Et avec les sites de fond participatif, certains projets sont en mesure de voir le jour. C’est le cas du HomeBase et Solar Boombox Ecosystem. Une enceinte support QI accompagné d’une enceinte portable.

Adrian Solgaard se définit lui-même comme un inventeur et n’en est pas à son coup d’essai en matière de produit high-tech. Présent sur la plateforme IndieGogo, cette fois il revient avec un combiné deux en un.

HomeBase et Solar Boombox Ecosystem, une enceinte et une station de charge.

Alors, avec ce nouveau projet, Adrian explose une fois de plus son objectif. Ainsi, l’inventeur propose une enceinte portable Bluetooth et une station de charge design Qi.

Effectivement, la station d’accueil qui accompagne l’enceinte se présente sous la forme d’une tablette design qui possède une large surface de charge par induction QI. Ainsi, outre l’enceinte Solar Boombox Ecosystem, il sera possible de recharger un téléphone voir deux téléphones simultanément.

En outre, le support sert également de chambre de réverbération qui permet si vous déposez l’enceinte dessus d’amplifier le son. Par ailleurs, la station de charge est également dotée d’une zone aimantée qui permet de venir « accrocher » les clés dessus.

Avec HomeBase et Solar Boombox Ecosystem, de la charge à induction pour tous.

Par ailleurs, détail intéressant, outre la possibilité de pouvoir charger deux smartphones simultanément, la station d’accueil supporte la charge à induction jusqu’à 10 watts. Enfin, sachez que la station est également dotée d’un port USB classique et d’un port USB-C pour une charge filaire plus rapide.

L’enceinte quant à elle est rectangulaire avec des coins arrondis. Elle est équipée de cellules solaires qui lui permettent de se charger au quotidien grâce à la lumière du jour sans devoir brancher une quelconque prise de courant.

tout d’abord, l’enceinte est équipée de Bluetooth 5.0 et est elle aussi munie d’une face de charge à induction. De la sorte, il sera possible de recharger son smartphone directement sur l’enceinte également. Par ailleurs, elle est dotée de deux haut-parleurs de 7 Watts et est munie d’un radiateur actif et passif pour les basses. De plus, il est possible de venir associer une seconde enceinte pour générer une vraie stéréo.

Enfin, pour les moments au bord de la piscine ou à la plage, sachez que l’enceinte est certifiée IPX7 (résistante à l’eau et à la poussière).

Prix et disponibilité.

La HomeBase et Solar Boombox Ecosystem by Solgaard est actuellement proposée sur le site Indiegogo en levée de fonds participative au prix de 168€.