Nokia équipera Telefonica en 5G.

Suite à un partenariat de longue date, Nokia vient de confirmer un nouvel accord avec le géant des télécoms espagnol Telefonica. Le spécialiste européen des télécoms vient en effet d’annoncer qu’il équipera le réseau de Telefonica en équipement 5G.

Bonne nouvelle pour tous les Espagnols, la 5G dans le pays poursuit son évolution chez Telefonica, l’un des plus grands opérateurs du pays. Et cette continuité se fera avec Nokia. Il faut dire que les deux entreprises ne sont pas inconnues. En effet, Nokia est un partenaire depuis 2018 dans le développement de la 5G chez l’opérateur.

En outre, cette décision signifie que Nokia poursuivra son partenariat de longue date avec Telefónica en tant que seul fournisseur à fournir la technologie radio 5G à toutes ses opérations 5G à travers l’Europe.

La 5G partout en Espagne ou presque d’ici la fin de l’année.

De fait, dans sa volonté d’équiper le pays en 5G, l’opérateur télécom Telefónica espère couvrir pas moins de 75% de la population espagnole d’ici la fin de l’année.

Il faut dire que les deux partenaires ont d’ores et déjà commencé leurs tests depuis un moment. De fait, Nokia souligne que la ville historique de Segovia dans le centre de l’Espagne a été équipée en 5G par Telefónica.

Pour y arriver, l’opérateur avec Nokia a équipé son réseau avec ses appareils AirScale Radio Access. Il s’agit d’une solution évolutive que propose Nokia auprès de ses clients opérateurs télécoms.

A relire : Nokia pourra compter sur Intel pour ses solutions 5G.

Avec ce nouveau partenariat pour le déploiement de la 5G en Espagne, Nokia renforce encore un peu plus sa présence en Europe. En outre, à cette occasion, Nokia nous rappelle que l’entreprise a à l’heure actuelle plus de 150 engagements commerciaux en cours, de solutions, de logiciels et services 5G.

Tommi Uitto, Président, Mobile Networks, Nokia a déclaré :