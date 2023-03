1 milliard de connexions 5G en Chine pour 2025.

Selon les dernières estimations de la GSMA, la Chine devrait en 2024 avoir un taux de pénétration de la 5G supérieur au LTE. Et pur 2025, le pays devrait être le premier à atteindre 1 milliard de connexions.

La 5G est la technologie à venir dans le monde des télécom d’ici quelques années. Alors oui, la 5G existe déjà actuellement mais jusqu’ici en Europe, les utilisateurs sont encore peu nombreux. Il est vrai qu’entre le cout de l’abonnement un peu plus élevé, la couverture du réseau et le fait que jusqu’ici LA 4G suffit aux consommateurs et leur smartphone, l’engouement n’est pas vraiment nécessaire. En Chine par contre, le pays et les opérateurs ont misés énormément sur l’utilisation de réseaux 5G. Au point qu’aujourd’hui, la Chine représente à elle seule plus de 60 % des connexions 5G mondiales fin 2022.

Plus de 5G et d’objets connectés.

Par ailleurs, le nombres de stations de base et d’antennes pour couvrir le pays a atteint pas moins de 2,3 millions. Selon la GSMA, la 5G en Chine devrait encore progresser d’ici 2030 et il se pourrait que la 5G viennent favoriser le développement d’objets connectés (IoT) qui pourraient à terme utiliser la 5G pour être connecté.

De fait, dans son rapport annuel sur l’économie mobile en Chine, publié lors d’un événement à Pékin hier, la GSMA prédit que les connexions 5G atteindront 1,6 milliard en 2030, lorsque l’adoption atteindra 88 %.

Aperçu Produit Prix Samsung Galaxy A34 Graphite 128 Go 5G.

399,00 EUR



Par ailleurs toujours selon la GSMA, les principaux opérateurs de téléphonie mobile du pays devraient allouer un montant stupéfiant de 291 milliards de dollars en investissements entre 2023 et 2030, la grande majorité étant destinée aux projets 5G.

Il faut dire que de son côté le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information (MIIT) a donné son accord en matière d’extension de ces antennes 5G en Chine il y a déjà deux ans maintenant. Un accord qui a permis aux opérateurs d’accélérer le déploiement de leurs réseaux 5G respectifs.