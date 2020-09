Mesure de l’ECG pour la montre connectée FitBit Sense.

Fitbit acteur majeur dans le monde des Wearables vient d’annoncer avoir reçu des autorisations réglementaires. Des autorisations nécessaires à sa distribution aux États-Unis et en Europe pour son application ECG. La marque va donc pouvoir introduire cette fonction sur sa montre connectée de santé FitBit Sense.

Fitbit a reçu l’autorisation 510 (k) de la Food and Drug Administration (FDA) américaine. Ainsi que le marquage de Conformité Européenne (CE) de l’Union européenne. Celles-ci pour son application d’électrocardiogramme (ECG). Une application destinée à évaluer le rythme cardiaque en cas de fibrillation auriculaire (FibA).

Pour rappel, cette maladie qui touche plus de 33,5 millions de personnes dans le monde..

FitBit Sense, un nouveau concurrent de poids à la ScanWatch de Withings ?

Effectivement, souvenez-vous il y a seulement quelques jours nous vous avons annoncé la sortie de la nouvelle montre connectée de santé de Withings la ScanWatch. Une montre qui était la première montre connectée à mesurer l’ECG.

Désormais Withings aura pour concurrent donc FitBit et sa montre FitBit Sense. Les utilisateurs qui pourront profiter de cette nouvelle fonctionnalité seront : dans les pays suivants : États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Autriche, Luxembourg, Pays-Bas, Suède, Suisse, République tchèque, Pologne, Belgique, Portugal, Roumanie, Irlande, Italie, Espagne, France, Hong Kong et Inde.

Ainsi, cette nouvelle application ECG qui sera intégrée à la montre connectée FitBit Sense permettra d’analyser le rythme cardiaque afin de détecter les signes de FibA. L’ECG consiste en une mesure de l’activité électrique du cœur. Bref, il sera possible à tout moment de réaliser une lecture de leur rythme cardiaque instantanée.

Comment ça marche ?

Les utilisateurs n’ont qu’à poser leurs doigts sur l’anneau en acier inoxydable de la montre tout en restant immobiles pendant 30 secondes afin d’obtenir une lecture qui pourra être téléchargée et partagée avec un médecin.

Prix et disponibilité.

Disponibilité est d’ores et déjà disponible au prix de 329,95 $ (USD) en carbone/acier inoxydable graphite et en blanc lunaire/acier inoxydable or pâle.