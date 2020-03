Nokia pourra compter sur Intel pour ses solutions 5G.

Alors que Nokia ne cesse d’avancer dans le développement des solutions 5G, le géant des télécoms noue des partenariats divers. L’entrepris nordique vient d’ailleurs début du mois de s’associer à Intel pour concevoir certains de ses produits comme sa solution d’accès radio 5G AirScale.

La 5G reste un enjeu capital pour la course à la connectivité mondiale. Et avec les annonces de Trump concernant Huawei et ses suspicions d’espionnage, la donne concernant la 5G semble bousculée.

En effet, même si jusqu’à présent les Américains n’ont pas été en mesure de fournir des preuves concernant ses accusations vis-à-vis de Huawei, cela a jeté un doute auprès des dirigeants européens.

Une bonne opportunité pour Nokia qui on vous le rappelle a reçu 500 millions d’Euros par la Banque Européenne pour développer ses solutions 5G.

Intel, un partenaire de choix pour Nokia !

Ainsi, le géant nordique pourra également compter sur Intel pour le développement de puces électroniques qui viendront équiper ses antennes radio 5G. Des antennes qui auront pour but de mettre en place les réseaux 5G européens de demain.

De plus, Nokia s’efforce également de réduire l’empreinte énergétique des réseaux 5G. Et cela passe par des antennes moins énergivores. Pour cela, elle élargit la gamme de ses puces ReefShark, qui font partie de la stratégie plus large de l’entreprise en matière de silicium pour la 5G.

De son côté, Intel a tout à gagner également avec ce partenariat. En effet, en juillet dernier on parlait de reprise des activités d’Intel par Apple pour ce qui était des modems 5G Intel. Depuis, Intel est passée à l’offensif en proposant toute une gamme de puces 5G. Et plus particulièrement avec son nouveau processeur Intel Atom P5900. Il semblerait d’ailleurs que les deux partenaires travaillent ensemble sur le développement de cette puce.

De plus, Intel pourrait bien équiper les solutions AirFrame de Nokia avec des processeurs Xeon évolutifs.

Bref, avec ce partenariat, il sera plus facile pour Intel de rendre compatible les produits intégrants ses puces 5G avec les antennes 5G des opérateurs qui choisiront Nokia comme fournisseur de technologie 5G.