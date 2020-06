L’Inde pourrait bannir les entreprises chinoises de ses Télécoms.

Selon The Economic Times (ET), le gouvernement indien serait en passe d’interdire aux opérateurs Télécom de disposer d’équipements 5G appartenant aux entreprises chinoises. Une décision qui pourrait faire mal à Huawei et ZTE.

Cette information publiée par « The Economic Times (ET) » proviendrait d’informations recueillies par nos confrères depuis un haut responsable du gouvernement indien. Effectivement, suite aux conflits au sein de la frontière de la région de Galwan entre les troupes indiennes et chinoises, le gouvernement pourrait prendre position.

Pas d’équipements 5G de Huawei et ZTE en inde ?

C’est en tout cas ce qui pourrait bien arriver si le conflit ne s’arrange pas. En effet, le gouvernement indien se serait préparé à interdire aux vendeurs chinois de fournir des équipements aux opérateurs publics et privés.

Une guerre politique qui une fois de plus affecterait le monde des télécoms et l’innovation. De fait, les deux acteurs chinois équipent à eux seuls 25% du secteur des Télécoms. Une dominance qui est liée au fait selon les opérateurs, des prix des équipements ICT. Mais aussi, lié au fait que leurs équipements ont déjà une longueur d’avance d’un point de vue technique face la concurrence.

Ce qui pourrait dès lors freiner le développement de la 5G en Inde. D’autant que selon certaines informations, le gouvernement indien souhaiterait par la même occasion encourager les fabricants d’équipements de télécommunications nationaux.

Mauvaises nouvelles également pour ZTE et Huawei.

En effet, les deux constructeurs chinois ont misé beaucoup sur le marché indien. Un marché qui représente un marché intéressant. Pour Huawei, ce pourrait être une fois de plus la douche froide. Pour rappel, les États-Unis, l’Australie et le Japon ont décidé de bannir le constructeur chinois pour des raisons de sécurité.

La Grande-Bretagne est elle aussi en passe de se passer de Huawei et a même proposé il y a quelque temps de mettre en place une coalition de plusieurs pays baptisée le « D10 ».

Enfin, les grands perdants seraient une fois de plus les consommateurs. Car, certains analystes ont déclaré que l’interdiction de ZTE sur le marché indien pourrait entraîner une augmentation de 10 à 15 % des coûts d’approvisionnement.