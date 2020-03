Du retard dans les futures normes 5G à cause de la pandémie.

Si jusqu’alors la 5G poursuit son ascension, l’organisme de normalisation 3GPP a annoncé un « retard ». Un retard qui concerne les ratifications des nouvelles normes et qui sera plus que probable. Le groupe de travail annonce un report de trois mois.

Alors que la version 16 de la 5G devait arriver d’ici peu, celle-ci sera reportée en juin pour sa finalisation. Par ailleurs, alors qu’on parlait déjà de la future version 17, celle-ci sera également reportée de trois mois.

Effectivement, souvenez-vous ! C’était en décembre dernier que nous vous annoncions la mise en route de la version 17 par la 3GPP. Pour rappel, cette évolution appelée Version 17 aura pour but d’offrir plus de vitesse, plus de stabilité. Mais surtout, une meilleure comptabilité entre les différentes variantes des équipements 5G.

Un report de 3 mois !

Ce report est lié au fait qu’à cause de la pandémie et les confinements, tous les événements ont été purement et simplement annulés. Alors, certes, certaines réunions ont pu se faire en ligne quand cela était possible. Malheureusement, certaines conditions nécessitaient un regroupement des différents acteurs du marché.

Pour rappel, la version 16 qui aura donc droit à une ratification en juin aura pour objectif d’appliquer des mesures destinées à améliorer l’efficacité des réseaux 5G. De plus, elle a également pour objectif d’intégrer des mesures concernant la consommation d’énergie et l’atténuation des interférences.

Cette version 16 a également aidé à définir des améliorations aux protocoles pour les applications V2X (Vehicle-to-everything) et les applications industrielles IoT.

5G Version 17, c’est pour quand ?

Si on s’attendait à voir arriver la ratification de la version 17 dans le courant de l’année 2021, celle-ci devrait au final se faire davantage en fin d’année. En effet, la 3GPP mentionne le mois de décembre 2021 concernant la version 17 de la 5G.