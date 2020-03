Le OnePlus 8 Pro aura bien droit à la charge sans fil.

De nouvelles informations pour ne pas dire indiscrétions concernant le OnePlus 8 Pro ont été découvertes sur la toile. Ainsi, le nouveau smartphone de OnePlus sera bien équipé d’une solution de charge sans fil à induction.

L’annonce et la sortie de ce nouveau smartphone est prévu par la marque courant du mois d’avril. Cependant, des caractéristiques techniques complètes ont été dévoilées. Bon bien sûr il faut encore prendre avec précaution toutes ces informations. Cependant, il y a de grandes chances qu’elles soient exactes.

OnePlus 8 Pro, sans fil, mais vraiment sans fil !!!

Ainsi, on sait que le nouveau venu de la gamme embarquera une solution de charge sans fil QI. En l’occurrence une puissance de charge sans fil de 30 Watts. Un débit aussi rapide qu’une filaire. Ce qui veut dire qu’débit aussi rapide qu’une filaire. Ce qui veut dire qu’en théorie charger son smartphone avec une prise de courant ou via sans-fil revient au même temps de charge.

De plus, le téléphone embarquera également une fonction de charge sans fil inversée. Avec l’intégration de cette nouvelle solution de charge, OnePlus se décide enfin de rejoindre Samsung et Huawei dans ce secteur.

Pour rappel, Huawei fut le premier à proposer la charge par induction sans fil inversée sur son P30 Pro. Une fonction qui a par la suite été intégrée chez Samsung également.

Au cœur du OnePlus 8 Pro, on devrait retrouver une puce Qualcomm Snapdragon 865. Ce qui signifie que le One Plus 8 Pro passe lui aussi en mode 5G. Une bonne nouvelle donc même si on vous le rappelle l’organisme de gestion 3GPP a annoncé il y a quelques jours que les ratifications concernant la 5G (notamment pour les versions 16 et 17) sont reportées de trois mois. Voir notre article : Du retard dans les futures normes 5G à cause de la pandémie.