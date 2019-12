La 3GPP travaille déjà sur la version 17 de la 5G prévue pour 2021.

L’organisation 3GPP est un groupe de travail qui a pour objectif le développement des technologies comme la 5G. Et si, la 5G arrive seulement en développement pour mi 2020, le groupe travaille déjà sur le futur et l’évolution de la 5G avec la version 17.

Eh oui, on n’arrête pas le progrès et on voit déjà vers le futur alors que le futur proche n’est pas encore en place. La 5G est un enjeu énorme pour bon nombre de marché et d’entreprises. Fort de ce constat et des besoins de ces entreprises et futurs services, le groupe de réflexion 3GPP va de l’avant.

Alors, oui c’est vrai la 5G n’est pas encore disponible pour le grand public et les réseaux ne sont pas encore mis en place. A l’exception de la Corée du Sud. Pour ce qui est de l’Europe, les ventes aux enchères ont seulement débutées pour certains pays comme l’Allemagne, Italie, France…

Pourtant tout le monde s’accorde à dire que la 5G sera disponible plus vite qu’on ne le pense. Il faut dire que la 5G on e parle depuis l’année passée de manière régulière. La norme était d’ailleurs en 2018 le centre d’intérêt principal au salon Mobile World Congress de Barcelone en 2018.

La 5G dans sa version 17 est en route !

Le groupe de réflexion 3GPP qui a développé la 5G (mais aussi la 3G et la 4G) est d’ores et déjà à la version 16 pour ce qui est de la 5G qui sera déployée l’année prochaine et sur laquelle de nombreux opérateurs effectuent leur test.

Mais le groupe de travail vient d’annoncer qu’il travaillait déjà à l’ébauche de la version suivante, à savoir la version 17 de la 5G. Cette nouvelle évolution a pour but d’apporter un peu plus encore à la 5G. Alors au programme, bien sûr, plus de vitesse et de stabilité. Mais aussi et surtout une harmonisation et des services encore plus compatibles.

Ainsi, la version 17 devrait permettre encore un peu une meilleure intégration de la norme C-V2X destinée au segment de l’automobile. Ainsi, la norme augmentera la précision de localisation jusqu’au centimètre près. Une précision qui sera la bienvenue pour notamment les véhicules autonomes.