TCL annonce la disponibilité de l’Alcatel 1SE.

TCL annonce dès aujourd’hui la commercialisation de son nouveau smartphone Alcatel 1SE, un modèle d’entrée de gamme qui se place juste sous la barre des 100€.

TCL Communication Technology Limited a racheté depuis quelque temps la licence Alcatel pour le segment des smartphones. Fort de son expérience et profitant de la notoriété de la marque en France, le groupe asiatique ne cesse de proposer des smartphones d’entrée et de milieu de gamme.

Ainsi, si le modèle a été dévoilé il y a quelque temps, sa commercialisation n’était pas encore établie. C’est désormais chose faite pour ce téléphone doté d’un écran HD+ 19:9 Vast Display de 6,22 pouces. Après l’Alcatel 1B edition 2020. Voici un nouveau modèle.

Alcatel 1SE, le successeur de l’Alcatel 1S (2019).

Alors que dire de ce nouveau venu ? Comme signalé plus haut, il embarque un écran HD+ 19:9 Vast Display de 6,22 pouces. Un écran au ratio-écran/corps de 87 %. Il est également muni d’un appareil photo principal de 13 mégapixels propulsé par une IA, un appareil photo de 5 mégapixels avec un objectif ultra grand-angle et un appareil photo de profondeur de 2 mégapixels.

Au cœur du système, un processeur SC9863A, Octa-Core 8xA55 1.6Ghz+1.2GHz accompagné d’un GPU: IMG8322, 550MHz. Pour ce qui est de la mémoire embarquée, deux configurations sont possibles : 64GB ROM + 4GB RAM ou 32GB ROM + 3GB ROM. On notera au passage la présence d’une carte microSD maximum 32GB.

Pour ce qui est de la connectivité embarquée, l’Alcatel 1SE s’appuiera sûr de la 4G, du Wi-Fi 02.11b/g/n. Pas de 802.11ac ou 802.11ax pour ce prix. Pour le Bluetooth, c’est une puce version 4.2. Le NFC et la charge par induction sont eux aussi absents sur ce modèle.

Ainsi, pour déverrouiller le téléphone, l’utilisateur pourra le faire via un capteur d’empreinte ou encore via la reconnaissance faciale. Enfin, on terminera par la batterie de 4000mAh qui selon la marque offrira une autonomie de 27 heures. Le tout tient dans des mensurations de 159.16×75.2×8.65mm pour un poids de 175 grammes.

L’Alcatel 1SE sera disponible à partir du 26 mai 2020, bref demain ! Notamment avec 32 Go de ROM et 3 Go de RAM. Le smartphone est proposé au prix indicatif de 99 euros et est décliné dans les couleurs Power Gray et Agate Green.