L’Alcatel 1B (2020) débarque et s’offre Android 10.

Le groupe Alcatel a fourni la licence d’exploitation de son nom pour le marché du smartphone à TCL. Ainsi, après plusieurs modèles qui ont déjà été commercialisés, TCL lève le voile sur l’Alcatel 1B (2020). Un smartphone entrée de gamme.

TCL repart une fois de plus à la conquête des consommateurs et propose un nouveau smartphone d’entrée de gamme avec ce tout nouveau Alcatel 1B (2020).

Un smartphone qui tentera de se faire une place.

Alors, avec ce nouveau venu, la marque propose un smartphone doté d’un écran HD+ de 5,5 pouces. Au cœur du téléphone, la marque propose un processeur Quad-Core QM215 4 x A53 accompagné d’un GPU: Adreno 308 @485MHz. Le téléphone est muni de 2 Go de RAM. Pour ce qui est de l’autonomie, l’Alcatel 1B (2020) s’appuiera sur une batterie de 3000 mAh. En outre, le constructeur annonce jusqu’à 14 heures de navigation, 23 heures de conversation ou 43 heures d’écoute de musique. L’Alcatel 1B est doté d’un bouton spécial pour un accès convivial à l’Assistant Google. Pour ce qui est de la mémoire embarquée par le téléphone, elle pourra être étendue au travers d’une carte microSD.

Et la connectivité sans fil ?

Alors, ce modèle n’est bien sûr pas 5G. En revanche il est 4G/LTE, et est doté de 802.11b/g/n. Également présent, le Bluetooth V4.2. Le téléphone est dépourvu de NFC ainsi que de la charge sans fil à induction.

Pour la partie photo, L’Alcatel 1B (2020) est muni d’une caméra frontale de 5MP avec un f/2.2. À l’arrière on retrouve une caméra 8MP avec Flash LED et auto focus. Détail intéressant, le capteur photo supporte le HDR.

Enfin, on notera la présence d’un port jack 3.5mm. De quoi pouvoir venir brancher un casque ou des écouteurs sans fil. Une fonctionnalité que les hauts de gamme ont quelque peu oubliés et qui peut cependant être super pratique.

Par ailleurs, l’Alcatel 1B (2020) est disponible à partir de 79 euros dans les couleurs Prime Black et Pine Green. Avec ce prix en dessous de 100€ et ses caractéristiques technique, vous l’aurez compris, ce modèle ne s’attaque pas au haut de gamme comme le S20, Huawei P40 RPO…

Effectivement, TCL avec ce modèle s’attaque davantage au marché des smartphones d’entrée de gamme et tentera de séduire un public cible. Ce public, c’est celui des consommateurs qui ne veulent pas dépenser des sommes folles dans un smartphone avec lequel il souhaite juste passer des appels, recevoir des SMS et communiquer avec leurs contacts via WhatsApp, Messenger, Facebook et autre.