Oppo A12e, le prochain smartphone du fabricant chinois ?

C’est en tout cas ce que l’on pourrait supposer après qu’un listing concernant ce modèle ait été publié sur le site du constructeur avant d’être retiré. Un smartphone qui n’a pas échappé à certains.

Qu’il est difficile pour une marque prisée par les consommateurs ou les geeks de pouvoir contenir le secret d’un nouvel appareil. En effet, il est de plus en plus fréquent que les journalistes ou les geeks passionnés fouillent. Notamment, sur les différents organismes de certification ou de validation pour puiser des informations sur l’arrivée d’un nouveau modèle. Cette fois c’est la marque elle-même qui a lâché le morceau.

Oppo A12e, une brève apparition avant d’être enlevé.

Cette fois c’est en effet la marque elle-même qui a dévoilé l’information. L’appareil est en effet apparu sur le site d’Oppo Vietnam avant que la page ne soit corrigée. Et une fois de plus, le cache de Google a permis à certains de conserver cette information.

Alors, selon les informations présentées sur le listing affiché, l’Oppo A12e devrait être équipé d’un écran d’une taille de 6.2 pouces avec un ratio de type 19:9. Toujours pour ce qui est du design ce futur smartphone devrait être proposé en deux couleurs : violet ou rouge.

Le système d’exploitation embarqué est ColorOS 5.1, le processeur un Snapdragon 450 SoC octa-core. Niveau mémoire, le téléphone sera doté de 2 Go et 3 Go de RAM. La capacité mémoire serait de 16 Go ou 32 Go. Le téléphone sera doté de Bluetooth et de Wi-Fi.

Pour les fans de photos et selfies, l’Oppo A12e embarque une double caméra arrière. Une caméra qui comprend un capteur primaire de 13 mégapixels et un capteur secondaire de 2 mégapixels. Niveau connectique, un port USB-C est présent de même qu’un port jack 3.5mm.

À noter pour la partie musique qu’Oppo annonce une fonction « Music Party » qui permettra apparemment à d’autres smartphones d’être connectés via un hotspots et d’écouter ce que vous écoutez.

I faudra cependant attendre l’annonce officielle pour savoir si ce produit sera disponible pour le marché Européen et à quel prix.