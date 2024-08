Anker Prime, la nouvelle gamme de chargeurs contrôlables à distance via WiFi.

La nouvelle gamme de produits Anker Prime est désormais disponible, apportant une innovation majeure avec des chargeurs pouvant être contrôlés à distance via WiFi. Anker, leader des accessoires électroniques, enrichit son offre en intégrant cette fonctionnalité dans sa nouvelle collection.

Anker continue de se démarquer par ses solutions technologiques avancées. Avec Anker Prime, la marque étoffe son catalogue en proposant des produits de charge innovants qui permettent aux utilisateurs de contrôler leurs appareils à distance grâce à une connexion WiFi intégrée.

Anker Prime : Contrôle à distance pour une gestion optimisée de la charge

La gamme Anker Prime propose des chargeurs qui ne se contentent pas seulement de fournir une recharge rapide. Grâce à la connectivité WiFi, ces dispositifs permettent aux utilisateurs de surveiller et de contrôler à distance la charge de leurs appareils. Cette fonctionnalité offre une gestion optimisée, particulièrement utile pour ceux qui cherchent à maximiser l’efficacité énergétique de leurs appareils électroniques.

A relire : AnkerWork S600 : Une Solution de Téléconférence innovante ? Avec AnkerWork S600, la filiale d’Anker, AnkerWork présente une nouvelle solution pour les utilisateurs qui ont besoin d’une solution pour leur téléconférence à la maison. En effet, si au préalable l’appareil ressemble…

# Aperçu Produit Prix 1 Poppstar - Vis pour PC (pour fixation SSD M.2 / NVMe sur carte mère - Mainboard Gigabyte et MSI),... 7,52 EUR



Les utilisateurs peuvent désormais vérifier l’état de charge, programmer des cycles de recharge et même recevoir des notifications sur leurs smartphones. La gamme du constructeur s’agrandit ainsi en répondant aux besoins des utilisateurs modernes, soucieux de la gestion de leur énergie à distance.

Performance et contrôle : les points forts de la gamme Anker Prime

Anker Prime enrichit sa gamme avec des chargeurs puissants capables de délivrer jusqu’à 140W de puissance, tout en offrant un contrôle à distance via WiFi. Cette innovation permet non seulement une recharge rapide, mais aussi une surveillance continue des paramètres de charge. La gestion intelligente de l’énergie intégrée protège les appareils contre les risques de surchauffe et de surtension, tout en permettant un ajustement à distance.

Conception compacte et connectée pour un usage quotidien

En plus de ses fonctionnalités de contrôle à distance, la marque diversifie ses collections en proposant des chargeurs au design compact, adaptés à un usage quotidien. Les batteries externes et autres produits de la gamme peuvent être contrôlés via une application dédiée, offrant aux utilisateurs une flexibilité et une commodité accrues, où qu’ils se trouvent.

Disponibilité et prix des produits Anker Prime avec WiFi

Les produits de la gamme Anker Prime équipés de la fonctionnalité WiFi sont désormais disponibles sur le site officiel d’Anker ainsi que chez les revendeurs partenaires. Les prix varient selon les modèles, en fonction des caractéristiques spécifiques comme la puissance de sortie et les options de connectivité.

Récapitulatif technique

Puissance de sortie : jusqu’à 140W

: jusqu’à 140W Compatibilité : smartphones, tablettes, ordinateurs portables

: smartphones, tablettes, ordinateurs portables Fonctionnalités : recharge rapide, contrôle à distance via WiFi, protection contre la surchauffe et les surtensions

: recharge rapide, contrôle à distance via WiFi, protection contre la surchauffe et les surtensions Ports disponibles : USB-C, USB-A

: USB-C, USB-A Design : compact, portable

: compact, portable Connectivité : WiFi pour contrôle à distance via application mobile

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.