MWC 2024 : Energizer Hardcase P28K, un nouveau smartphone renforcé avec des capacités de batterie phénoménale.

Energizer profite de sa présence au salon MWC 2024 pour présenter son nouveau smartphone Energizer Hardcase P28K dans la gamme des smartphones renforcés avec un téléphone quelque peu destiné aux aventuriers qui ont besoin d’une longue autonomie en terme de batterie.

Energizer Hardcase P28K, la solution extrême pour les baroudeurs ?

Avec ce nouveau téléphone renforcé baptisé Energizer Hardcase P28K, la marque propose une nouvelle solution pour tous les aventuriers ou tous ceux qui ont besoin d’un téléphone capable de résister à tous les chocs et à toute épreuve.

Ce nouveau venu dans la marque aura de quoi séduire les plus aventuriers, les travailleurs de chantiers. En effet la principale caractéristique de ce nouveau venu est sans conteste sa batterie, une batterie qui annonce une autonomie d’une semaine en continu. Une batterie d’une capacité de 28.000 mAh.

Quelques caractéristiques techniques.

Le téléphone embarque une puce MediaTek et est doté de 8 go de mémoire vive pour une capacité de stockage de 256 go. L’écran quant à lui est un écran full HD plus d’une taille de 6,78 pouces.

Pour ce qui est de la connectivité, il propose une solution 4G+LTE et forcément du Wi-Fi et du Bluetooth.

Le tout dans un corps renforcé qui le rend notamment à l’épreuve de l’eau, des chocs et de la poussière. La recharge se fait via un port USB, lui aussi protégé par une sorte de lamelle à ouvrir pour y accéder.

De la photo pour un rendu correct.

Pour ce qui est de la photo, on retrouve à l’arrière dans un cercle trois capteurs photo de 64MP +20MP + 2MP accompagnés d’un flash LED. À l’avant pour prendre des selfie, Energizer a opté pour un capteur 16MP.

Prix et Disponibilité.

L’Energizer Hardcase P28K sera disponible à la vente au mois d’octobre au prix de 249€.